A Gstaad Berrettini delude: Ruud vince la finale in rimonta

Matteo Berrettini cade sul più bello e perde la finale contro Casper Ruud a Gstaad, in Svizzera. Il 26enne romano è stato sconfitto in rimonta dall'avversario norvegese con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2 in oltre 2 ore e 30 di gioco. Dopo un primo set convincente e solido, Berrettini ha iniziato a dare segnali di cedimento nel tie-break perso di misura contro il suo più quotato avversario che nel terzo e decisivo set ha fatto valere la freschezza e la concentrazione con Matteo che è sembrato un po' scarico e scoraggiato per l'andamento del secondo set.

Il risultato è deludente ma bisogna ricordare come Casper Ruud, quest'anno, si arrivato fino alla finale del Roland Garros sconfitto solo dal "padrone di casa" Rafael Nadal. Di certo l'amarezza resta tanta per l'andamento della partita ma Berrettini ha perso contro un avversario di tutto valore e che è anche più avanti di lui nella classifica Atp. Nona vittoria nel circus per il 23enne di Oslo e quarta finale persa per Berrettini dopo Monaco di Baviera e Madrid sulla terra rossa e Wimbledon 2021 contro Djokovic sull'erba. Terzo titolo stagionale per Ruud dopo Buenos Aires e Ginevra, mentre Berrettini al momento è fermo a quota due dopo aver trionfato a Stoccarda e al Queen's.