Bimba malata di cuore scrive a Eriksen, il campione: "Non avere paura"

Un campione sul campo e soprattutto fuori. Christian Eriksen, dopo la paura per l'arresto cardiaco avuto sul terreno di gioco durante una delle partite di Euro 2020, torna a far parlare di sé per il gesto compiuto nei confronti di una ragazzina inglese malata di cuore.

Lei, Evie 9 anni affetta da una patologia cardiaca simile a quella del centrocampista danese, ha inviato una lettera a Eriksen per raccontagli della sua imminente operazione e delle sue paure. I timori di una bambina che ha visto crollare sul campo il suo idolo per il suo stesso problema al cuore. Lui, per incoraggiarla e sostenerla, le ha fatto il regalo più grande inviandole un videomessaggio speciale. Un breve filmato di circa trenta secondi per darle il coraggio di affrontare l'operazione chirurgica. Un video che il campione ha inviato privatamente alla piccola Evie senza clamori né pubblicità, ma che è finito sui social network condiviso dalla famiglia della piccola per ringraziare il campione per il suo gesto inatteso.

" Ciao Evie, grazie per la bella lettera - ha esordito Christian Eriksen nel suo videomessaggio social - spero tu sia tranquilla e fiduciosa nell'affrontare questa operazione. Non è mai bello essere in ospedale, ma sono sicuro che i dottori sappiano bene cosa fare. Ti aiuteranno e sono sicuro che tornerai alla tua vita normale molto rapidamente. Lo so perché mi è successo e sono sicuro che per te sarà lo stesso. Volevo augurarti tutto il meglio e chissà magari ci vedremo in futuro ". La piccola, che nei prossimi giorni si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico per farsi inserire un pacemaker, ha ricevuto il messaggio privatamente. La famiglia di Evie, però, ha voluto condividere il grande gesto del giocatore dell'Inter pubblicando il video su Facebook.

Sul web il filmato è diventato virale in pochissimo tempo e ha raccolto i consensi di fan e utenti del web. Intanto Christian Eriksen, il 4 agosto scorso, è tornato al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per incontrare i compagni di squadra, l'allenatore e i dirigenti dell'Inter. Al momento non è chiaro quale sia il suo destino in nerazzurro. In Italia il calciatore non può giocare a meno che non gli venga rimosso il defibrillatore sottocutaneo inserito in occasione dell'intervento a cui è stato sottoposto dopo l'incidente, ma intanto prosegue le cure dei medici danesi.