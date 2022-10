Bis del Monza di Palladino. E la Samp caccia Giampaolo

Il capitano, gli ex e la separazione. È il titolo del film che viene trasmesso a Marassi e che mette i titoli di coda all'avvio di stagione horror del Monza.

Sconfitta fatale invece a Giampaolo, in tribuna per squalifica, ma che ora la panchina doriana non la vedrà più, visto il benservito datogli dalla società. E se la Samp ora cerca la scossa con il cambio del mister, il Monza è la riprova che l'avvicendamento tecnico può far bene: due vittorie in due gare per l'ex genoano Palladino, che in rete ci manda anche i già doriani Caprari e Sensi, dopo il vantaggio di Pessina.

Non fa le cose per caso, il tecnico promosso dalle giovanili alla prima squadra: come capitò al genovese di famiglia Sivori, lanciato nel River direttamente dal vivaio. E capace di vincere il suo primo trofeo in maglia Juve, la squadra battuta da Palladino all'esordio, un 13 settembre. Proprio il giorno dell'incarico al mister biancorosso.

Ieri la storia Palladino l'ha continuata a scrivere in questo Monza, agevolato da una Samp senza idee e mordente. I gol esprimono quel che si vede per 90 minuti: al 10' Sensi taglia il campo e Pessina da due passi raccoglie l'appoggio di testa di Ciurria. Prima dell'intervallo, Ayroldi vede un fallo di Izzo che non c'è e il Var gli conferma che lo scontro in area era stato tra Rincon e Villar.

Il raddoppio ha lo stesso copione del primo gol: cambio campo, palla a campanile, girata al volo di destro di Caprari. Nel finale, dopo altre occasioni Monza, Sensi lifta un destro a giro sul palo lontano e fa tre. Il Monza non improvvisa e recita il ruolo studiato di carnefice, con la Samp nei panni della vittima. Sul campo, il copione è chiaro e non c'è alcun colpo di scena quando, calato il sipario, arriva anche l'esonero. Ora sulla panchina della Samp potrebbe essere richiamato D'Aversa (ancora a libro paga fino a giugno) oppure la società puntare su una scelta a sorpresa come il ritorno di Claudio Ranieri.