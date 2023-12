Il bis di Perugia nel mondiale per club

C'è sempre Perugia sul tetto del mondo della pallavolo maschile.

La Sir Safety si conferma campione mondiale per club per il secondo anno consecutivo, regalando l'ennesimo successo internazionale al volley azzurro e scrivendo una pagina indelebile nella storia della società umbra. Soltanto Cruzeiro e Trento erano riusciti a conquistare il titolo per due edizioni consecutive: adesso anche i Block Devils possono sedersi a questo esclusivo tavolo della pallavolo mondiale.

Quello di Perugia è stato un trionfo senza ostacoli, una cavalcata irresistibile verso il trofeo conquistato nella finalissima di Bangalore (India). Quattro vittorie in altrettante gare, senza lasciare neppure un set agli avversari. Un copione che si è ripetuto anche contro i brasiliani dell'Itambe Minas, battuti da Giannelli e compagni con un altro 3-0 senza appello nell'ultimo atto del torneo. La Sir Safety ha messo subito in chiaro le cose fin dal primo set, dominato in lungo e in largo e chiuso con un 25-13 emblematico della superiorità degli umbri.

Il Minas ha tentato la reazione nel secondo parziale, con l'allungo iniziale che è stato però annullato brillantemente dal prepotente ritorno di Perugia, che con un devastante parziale di 7-3 si è presa il set e il punto del 2-0 (25-21). Ci ha pensato poi il solito, monumentale Giannelli, con un muro da antologia, a regalare il break che ha lanciato i Block Devils verso il 3-0 finale (25-19) che vale agli umbri il secondo Mondiale per Club consecutivo. Per il capitano azzurro, miglior giocatore della scorsa edizione, è arrivato l'ennesimo riconoscimento come miglior palleggiatore del torneo, mentre il premio di MVP è andato allo schiacciatore Plotnytskyi. Dopo la Supercoppa di inizio stagione, Perugia aggiunge un altro pezzo pregiato alla propria bacheca.

La capolista della nostra Superlega, grande favorita per la corsa allo Scudetto, promette di avere ancora tanta fame di successi.