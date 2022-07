"Nessun danno alla Fifa": Blatter e Platini assolti dall'accuse di frode e truffa

Il Tribunale di Bellinzona, Svizzera, ha assolto dall'accusa di truffa l'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e l'ex numero uno della Uefa Michel Platini. Ai due ex dirigenti sarà anche riconosciuto un indennizzo economico per tutti questi anni. Il pubblico ministero della Confederazione svizzera aveva chiesto una condanna di un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata. I due erano finiti nell'occhio del ciclone per un pagamento di due milioni di franchi che la Fifa aveva destinato a Platini.

I due, però, dopo tanti anni sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa con il Tribunale penale federale che ha deciso di non accogliere le richieste della pubblica accusa. I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti con Blatter che ha affermato come sia stata fatta giustizia. All'ex calciatore della Juventus erano stati contestati i reati di truffa, eventuale concorso in appropriazione indebita e in subordine di concorso in amministrazione infedele, in particolare sotto forma di complicità, nonché di falso in documenti. Blatter, invece, era accusato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita e in subordine di amministrazione infedele e falsità in documenti.

"I am clean with my conscience."



Sepp Blatter spoke to the media ahead of today's verdict, while Michel Platini has released a statement saying "justice has been done." pic.twitter.com/XcyldiCuqY — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2022



Blatter e Michel Platini erano anche accusati di truffa e falso in documenti, in relazione alla vicenda delle presunte irregolarità nelle assegnazioni dei campionati mondiali di calcio in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022. Nel 2015 era deflagrato lo scandalo che aveva portato all'arresto di diversi dirigenti che avevano percepito tangenti in cambio di voti per i diritti televisivi. In questo caso la vicenda non è ancora giunta alla conclusione visto che oltre ad un ricorso al Tribunale federale, potrebbe esserci un processo civile.

Il risarcimento

Per la difesa, ovviamente, non c'è mai stato reato visto che il compenso era ritenuto regolare. Con la sentenza, inoltre, il Tribunale di Bellinzona ha deciso un risarcimento di 20.000 franchi per Blatter, a cui Platini ha invece rinunciato. L'ex numero uno dell'Uefa ora potrà avere accesso ai 2 milioni di franchi congelati dal Ministero pubblico della Confederazione.