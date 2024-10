Il Bologna ci crede fino all'ultimo ma Salah lo gela ed è festa Reds

Ascolta ora 00:00 00:00

Se battere il Liverpool era una cosa pressoché impossibile e pareggiare un'impresa storica, quello che il Bologna doveva fare era uscire da Anfield a testa alta e senza ossa rotte. Questa era la missione dei rossoblu sulle rive del Mersey, missione che si può dire ampiamente superata, perché la squadra di Italiano, sebbene si trovasse a disputare una gara di Champions League in uno degli stadi più affascinanti al mondo e di fronte a uno dei top team globali, non si è spaventata, ha retto il colpo e, per quanto fosse possibile, se l'è giocata alla grande. Una partita che sulla carta sembrava scontata e, pronti via, si era palesato subito il fantasma di una pesante sconfitta. Invece il Bologna non si è scomposto e per lunghi tratti del match ha giocato alla pari contro i Reds - che ricordiamolo sono al comando della Premier - con i rossoblu che hanno avuto pure almeno tre potenziali occasioni per pareggiare il gol in avvio di Mac Allister, tra cui un palo di Ndoye. Parliamo di due squadre che tra valore rosa, caratura internazionale, esperienza e qualità non hanno nulla in comune, ma in diversi frangenti tutta questa differenza non si è notata, a parte quando Salah ha deciso di prendersi la scena, con gol e assist. Il merito dell'ottima prestazione bolognese non può che andare a Italiano, spesso e volentieri bistrattato a destra e a manca, ma che ieri ha dimostrato di non essere finito ad allenare in Champions League tanto per caso. Il Bologna ha affrontato la sfida con atteggiamento e mentalità giusti e a, dirla tutta, se ne torna in Italia pure con qualche rimpianto.

Il tecnico l'ha preparata bene e interpretata meglio e, nonostante gli 0 punti, questa gara di Anfield, oltre a rendere orgoglioso tutto il popolo rossoblu capitanato da Morandi e Cremonini presenti allo stadio, può e deve rappresentare una pietra miliare di questo nuovo Bologna targato Vincenzo Italiano.