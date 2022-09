Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il club felsineo ha deciso di sollevare dall'incarico il serbo visto il difficile avvio stagionale con soli tre punti conquistati in cinque gare, frutto di tre pareggi e due sconfitte. Peggio dei rossoblù hanno fatto solo Lecce e Sampdoria a quota 2 punti, Cremonese a quota uno e il Monza ancora fermo a 0. Mihajlovic dice così addio al Bologna dopo tre anni e mezzo, visto che la sua esperienza era iniziata nel gennaio del 2019 quando subentrò a Filippo Inzaghi.

Il serbo prese la squadra in condizioni pessime e condusse il Bologna al decimo posto finale ed è quella la migliore stagione di Sinisa sulla panchina rossoblù. Nel 2019-2020 e nel 2020-2021, infatti, il club felsineo arrivò 12esimo, mentre l'anno passato chiuse al 13esimo posto. Di certo le aspettative del tecnico e della società erano ben altre ma l'avvio a rilento di questo inizio stagione ha fatto prendere una decisione netta alla dirigenza: quella dell'esonero.

Anche Sousa e Raniera tra le ipotesi

Al momento la squadra è stata affidata al tecnico della Primavera, Luca Vigiani, ma la società è già al lavoro per trovare un sostituto e secondo i rumors di mercato sono tre i profili che si giocheranno la panchina: Thiago Motta, dopo l'esperienza positiva allo Spezia, Paulo Sousa e l'esperto Claudio Ranieri. Pare però che sia l'italo-brasiliano in pole position per prendere il posto del serbo.

Si chiude così in maniera inaspettata l'era Mihajlovic a Bologna. Un periodo tormentato, con il tecnico di Vukovar che ha dovuto anche affrontare la leucemia. Era il 13 luglio del 2019, infatti, quando il serbo comunicò uno stop forzato per dover combattere la malattia. In queste tre stagioni i giocatori sono sempre stati dalla parte del loro allenatore, si sono recati presso l'ospedale per fargli visita ma non solo: hanno giocato per lui. Anche i tifosi del Bologna hanno sempre sostenuto l'ex allenatore di Torino e Milan, ma il patron Joey Saputo ha deciso che era arrivato il momento di cambiare per il bene del club. E forse anche dello stesso Sinisa.