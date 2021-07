''Una bomba". Primi guai per Donnarumma al Psg

Ormai manca soltanto l'ufficialità, Gigio Donnarumma diventerà un calciatore del Paris Saint-Germain dopo la finale di Euro 2020 ma il clima intorno all'arrivo a Parigi dell'ex portiere rossonero è già incandescente. Keylor Navas non sembra aver preso bene l'arrivo del nuovo compagno di squadra e a questo punto l'inserimento all'interno dello spogliatoio per Gigio potrebbe rivelarsi subito complicato.

Un altro grande colpo di una campagna acquista faraonica. Dopo Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos, adesso gli occhi puntati sono puntati su Gigio Donnarumma. L'addio al Milan ha provocato non pochi strascichi ma a quanto pare l'approccio nel nuovo ambiente potrebbe rivelarsi più complicato del previsto per il portiere campano. Lo racconta sulle sue pagine il quotidiano francese L'Èquipe secondo cui l'arrivo di Gigio sotto la Tour Eiffel avrà l'effetto di "una bomba" nello spogliatoio parigino e, in maniera più specifica, per il portiere titolare della scorsa stagione Keylor Navas.

L'estremo difensore Tico, che ha da poco rinnovato fino al 2024, non ha preso bene la notizia dell'acquisto del portiere italiano. L'ex Real Madrid aveva dimostrato tutta la sua delusione con una frase pubblicata su una storia di Instagram: ''Regala la tua assenza a chi non valorizza la tua presenza". Inevitabile non pensare subito all'imminente acquisto di Donnarumma. Sembrava forte anche la tentazione di lasciare Parigi nei giorni successivi alla chiusura della trattativa ma la mancanza di club disposta a pagare la cifra richiesta dal Psg ha fatto soprassedere l'estremo difensore.

Adesso però Keylor Nevas è determinato a continuare nel club francese e a giocarsi il posto da titolare con Donnarumma. Dopo tutto per lui non è una situazione nuova, visto che nella stagione 2018-2019, quando era nelle fila del Real Madrid si trovò in una situazione simile con l'arrivo di Thibaut Courtois. All'epoca Navas iniziò da titolare l'annata agli ordini di Lopetegui mentre il belga era ancora in vacanza dopo i Mondiali in Russia. Al suo arrivo il Tico fu impiegato soltanto nelle partite di Copa del Rey e a fine stagione decise di lasciare la capitale spagnola.

Un triste dejavù per Keylor Navas, appena eletto miglior portiere della Ligue 1 dall'Unione dei calciatori professionisti francesi. Stavolta però non ci pensa proprio a perdere la maglia da titolare e con un post sui propri canali social, dopo le visite mediche di inizio stagione, fa sapere: ''Grazie a Dio per un'altra stagione, al lavoro con grande entusiasmo per essere al 100% e fare quello che mi piace'' . Un messaggio diretto a Donnarumma? Probabilmente sì. Ma di sicuro, quest'anno la lotta per difendere la porta del Psg sarà più accesa che mai.

