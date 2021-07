Lo schiaffone agli inglesi di Chiellini e Bonucci: "Noi continuiamo e voi...?"

Leonardo Bonucci è stato leader dell'Italia che ha vinto Euro 2020 in campo e fuori dal rettangolo di gioco. Decisivo con il suo gol in finale ma anche con i due rigori calciati freddamente in semifinale contro la Spagna e in finale contro l'Inghilterra. Al termine della finale contro l'Inghilterra il centrale della Juventus si era lasciato andare a insulti nei confronti degli inglesi, certi di vincere la coppa: "Ce lo su..." e ancora: "Ne devono mangiare ancora di pastasciutta questi. Ne devono mangiare ancora di pastasciutta questi", ripetuto più volte.

Il post di scherno

Bonucci e Chiellini si stanno godendo ora le meritate vacanze in vista della nuova stagione con la maglia della Juventus agli ordini di Massimiliano Allegri con cui ebbe più di un alterco che gli costò anche una partita di Champions League, seguita su uno sgabello in tribuna. I due, come detto, hanno la mente sgombra da ogni pensiero e stanno ancora godendo per la finale vinta contro l'Inghiterra. L'ex giocatore del Milan ha pensato bene di pubblicare una foto con il suo compagno di squadra Chiellini intenti a mangiare un piatto di spaghetti al sugo con la seguente didascalia: "Noi continuiamo a mangiare la pastasciutta...e voi?", ovviamente in segno di scherno agli inglesi certi di vincere la finale di Euro 2020.

Ilarità social

Il post di Bonucci ha subito raccolto una marea di like e di commenti quasi tutti a favore del difensore azzurro e contro gli inglesi: "Vi prego aprite un ristorante a Londra" e ancora: "Stiamo ancora godendo", "Vi amo", "Ne devono ancora mangiare di pastasciutta questi", "Leggende", "Noi continuiamo a sorridere ogni volta che vi vediamo", "Io non supererò mai la vittoria dell'Europeo se voi continuate a mandare queste frecciatine", "Post fantastico", "Manda più frecciatine lui che un arciere in preda al panico durante una gara", "La tocchi sempre pianissimo" e tanti altri commenti di questo genere da parte dei tifosi italiani che stanno ancora festeggiando per aver vinto l'Europeo e in casa dei "padroni di casa".

