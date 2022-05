Bonucci evita la brutta figura alla Juventus per l'ultima di Dybala: ecco cos'è successo

In casa Juventus il 16 maggio sarà ricordato come l'ultima partita giocata da Giorgio Chiellini allo Stadium ma non solo: anche per Paulo Dybala si è trattata dell'ultima apparazione nello stadio di casa. Il difensore dirà addio al calcio giocato, a quasi 38 anni e dopo 17 anni di onorata carriera, l'argentino invece saluterà la compagnia visto che non ha trovato l'accordo con la dirigenza per prolungare il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Chiellini è stato sostituito da Massimiliano Allegri nel match disputato contro la Lazio al minuto 17 come le sue 17 stagioni in maglia bianconera. Lo Stadium era vestito a festa per celebrare l'addio del difensore toscano e la società ha fatto di tutto per rendere la serata indimenticabile. C'è chi però ha fatto notare come lo stesso trattamento non sia stato riservato a Paulo Dybala.

Due pesi e due misure

C'è da dire entrambi i calciatori, a loro modo, sono stati importanti per la Juventus. Paulo Dybala ha disputato sette stagioni con la maglia bianconera giocando quasi 300 partite (291 per l'esattezza) e realizzando 115 reti come un certo Roberto Baggio. Come detto prima per Chiellini era stata giustamente organizzata una cerimonia d'addio, la stessa cosa però non era stata pianificata per la Joya, ma ci hanno pensato i suoi compagni di squadra, sostituendosi alla società, a rendere meno amaro il suo addio. Mentre la celebrazione di Chiellini volgeva al termine, infatti, in mezzo al campo tutti i calciatori bianconeri hanno deciso di rendere omaggio all'argentino.

Paulo Dybala tonight after his last game as Juventus player in Turin. #Dybala



He’s gonna leave the club on a free transfer as no agreement has been reached to extend his contract.@CBSSportsGolazo pic.twitter.com/WEJbA3vuLX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022

Grandi applausi di tutto il popolo bianconero, interrotti solo dai fischi quando le telecamere indugiavano sul presidente Andrea Agnelli a bordo campo al fianco dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Dybala dopo aver visto questa manifestazione d'affetto dei suoi compagni e del pubblico è crollato scoppiando in un pianto liberatorio. L'ex Palermo era infatti pronto a tornare negli spogliatoi con Leonardo Bonucci che l'ha di fatto preso di peso trascinandolo sotto la curva per il dovuto tributo. Dybala lascerà comunque un vuoto enorme al centro dell'attacco bianconero anche perché la sua intesa con Dusan Vlahovic sembrava essere davvero forte.

La Juventus, sui suoi canali ufficiali, ha poi pubblicato un video con tutto lo spogliatoio bianconero in piedi ad applaudire la Joya che pare possa restare in Italia conteso da Inter e Roma: