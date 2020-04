La festa a casa Bonucci scatena le polemiche: "Ve ne fregate dei divieti"

In queste ore alcune immagini di due giocatori della Juventus stanno facendo discutere: si tratta di Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. I due, infatti, insieme alle rispettive famiglie hanno postato alcune foto sui social durante due feste di compleanno: quella di nonno Dino a Torino per la famiglia Bonucci e quello di una nipote del fuoriclasse di Funchal in Portogallo all'interno del ristorante famiglia dove si sono ritrovate circa 20 persone tra cui ovviamente Georgina Rodriguez e l'immancabile mamma Dolores.

Bonucci criticato

Martina Maccari moglie di Leonardo Bonucci ha deciso di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram, seguito da ben 227000 utenti, la foto di una piccola festa di compleanno con tanto di torta per nonno Dino con il seguente commento: "Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare?" . Ovviamente questa foto ha scatenato i commenti: "Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di spostamento ed assembramento?" , oppure "Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare" , oppure ancora: "Stare a casa vuol dire ognuno a casa sua, non ognuno nel proprio isolato...diciamo che a voi piace farvi le regole a vostro piacimento".

Lady Bonucci ha però risposto per le rime a questi commenti in maniera netta quasi a giustificare la festa di compleanno di suo padre: "Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica".

Come detto, anche CR7 ha subito aspre critiche in Portogallo per questa festicciola di compleanno "non autorizzata" che non è passata di certo inosservata. Nei giorni scorsi anche Georgina Rodriguez aveva subito un richiamo da parte dei suoi follower e della stampa lusitana per aver interrotto la quarantena per andare a fare shopping.

