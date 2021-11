"Dobbiamo avere paura...". La frase inedita di Bonucci sul Milan

Leonardo Bonucci è ormai un veterano della Juventus ed è già arrivato alla sua undicesima stagione in bianconero. Le annate sarebbero potute essere 12 ma nel 2017-2018 il 34enne difensore di Viterbo, ex canterano dell'Inter, è passato clamorosamente al Milan anche se è durato solo un anno. Nel 2018-2019, infatti, Bonucci ha fatto ritorno alla Vecchia Signora e i suoi tifosi ci hanno messo un po' di tempo per perdonargli il tradimento. L'attaccamento ai colori bianconeri del difensore della nazionale è innegabile e questo ne fa una vera e propria icona per il popolo juventino.

Colto sul fatto

Dopo la lite Cuadrado-CR7, uscita fuori grazie ad "All or Nothing, la docu-serie che racconta la stagione 2020-2021 della Juventus, è balzato alla cronaca un altro episodio che vede proprio Bonucci grande protagonsista durante un discorso motivazionale alla squadra. Le telecamere di Prime Video hanno mostrato il numero 19 intento a spronare i compagni durante un intervallo di Juventus-Milan. La squadra di Pirlo infatti era reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions per mano del Porto e dopo il primo tempo si è trovata sotto di un gol.

"Abbiamo ancora 45’. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Abbiamo i cambi. Diamo tutto quello che abbiamo per vincere. Dobbiamo essere positivi. Dai. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi aiutarci l’uno con l’altro.Quando sbagliamo andiamo subito in aggressione. Adesso si vedono i giocatori e gli uomini" , le parole di Andrea Pirlo per spronare i suoi ragazzi sotto nel punteggio.