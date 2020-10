Una frase fa scoppiare ​la bufera su Bonucci: "massacrato"

Leonardo Bonucci è molto avvezzo all'utilizzo dei social network ma spesse volte si è esposto alle critiche dei follower che l'hanno preso di mira per via di alcuni atteggiamenti discutibili. Il 33enne difensore della Juventus ha postato una foto su Instagram per caricare i suoi compagni dopo lo scialbo pareggio casalingo contro l'ostico e organizzato Hellas Verona di Ivan Juric. Percato per la didascalia di accompagnamento: "Corri, sorridi, sii positivo".

Il web insorge

La parola positivo ha però scatenato un dibattito e una serie di commenti contro l'ex difensore di Inter e Milan: "Positivo?", "Meglio se negativo" e ancora: “In questo periodo essere positivi non conviene”. "Oddio, positivo speriamo di no", "Diciamo che essere positivi in questa situazione, anche no...", i tanti commenti da parte di diversi utenti che non hanno apprezzato la frase di Bonucci che non voleva di certo offendere nessuno ma che si è esposto alle critiche.

Tra l'altro il difensore della Juventus è uscito malconcio dal match contro il Verona ed è ora in forte dubbio per il big match di domani sera contro il Barcellona. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato particolari problemi di natura muscolare e potrebbe anche stringere i denti per esserci contro Messi&Co vista anche l'indisponibilità di Giorgio Chiellini e del lungodegente Matthijs de Ligt.

Regole infrante

Nel mese di aprile la moglie di Bonucci, Martina Maccari, aveva deciso di pubblicare una foto di gruppo intenti a festeggiare il compleanno del padre. Quella istantanea, in pieno lockdown, scatenò i follower della coppia in commenti spietati: "Ma voi abitate tutti insieme o ve ne siete fregati dei divieti di spostamento ed assembramento? "Stare a casa vuol dire ognuno a casa sua, diciamo che a voi piace farvi le regole a piacimento".

Lady Bonucci rispose piccata per chiudere la questione: "Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano la spesa a casa, abbiamo usato un Glovo per la torta e regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo in casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me e anche loro sono in casa dal 7 marzo. Fatemi un favore, criticate tutto, soldi, casa, marita, me in prima pesona ma non il nostro senso di responsabilità. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siste arrabbiati con il mondo vi capisco ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?