A bordo del taxi a guida autonoma di Musk: ma chi ha rubato il volante al CyberCab?

Entrare in un'auto senza pedaliera e volante è una sensazione strana. Eppure è questo il futuro, ormai sempre più ben delineato. Non sarà oggi, non sarà domani, ma è questione di qualche anno.

D'altronde la Cina ha un programma accelerato per la guida autonoma e già oggi, nel Paese che ha fatto enormi progressi sulle elettriche e sulla tecnologia, circolano in strada auto che guidano da sole con una fluidità inaspettata, anche nel traffico. L'America non può restare indietro, e per questo porta in tour il Cybercab anche in Europa e in Italia.

Lo abbiamo visto, da fermo, al nuovo Tesla Store di Milano Vittuone insieme alla nuova Model Y e, sedendosi al suo interno, sembra quasi di stare nel salotto di casa: due grandi poltrone comode e uno schermo al centro che sarà responsabile del nostro intrattenimento. Il resto? Tutto sparito, ci sono solo i comandi per le portiere, comunque automatiche, e le alette parasole.

Si può solo immaginare la sensazione di essere scarrozzati a destra e a manca da un'auto a guida completamente autonoma: nella mente di Musk, entro il 2027, il Cybercab sarà disponibile a circa 30.000 dollari, sia per clienti privati che vogliono un mezzo per gli spostamenti, sia per aziende che vogliono creare una flotta di taxi senza conducente. L'app di Tesla farà da centro di controllo e prenotazione, e i passeggeri potranno aspettare il taxi autonomo, caricare i bagagli nel capiente bagagliaio e salire a bordo. Se l'auto è di un privato, questi potrà metterla in servizio durante i tempi morti, guadagnando con la ridesharing economy. Insomma, l'auto lavora per noi quando non ci serve portando a spasso i passeggeri.

E se non c'è posto per parcheggiarla sotto casa? Nessun problema: è legittimo pensare che il Cybercab sarà in grado di trovare un parcheggio, magari uno di quelli dove ricaricarsi senza usare cavi, tornando poi a recuperarci la mattina all'orario stabilito. Chi non ha mai desiderato un maggiordomo su ruote?

C'è poi chi dice che Tesla Cybercab potrebbe essere anche la base per un'auto elettrica più economica della Model 3, e più compatta. Sono solo ipotesi, ma recentemente è circolato un video in cui uno dei 19 prototipi esistenti al mondo aveva un volante.

Il passo per trasformare Cybercab in auto tradizionale è facile, e se Tesla riuscisse davvero a rendere il progetto industrialmente sostenibile, potrebbe con un colpo solo spiazzare la concorrenza creando sia un'elettrica economica e compatta per l'Europa, sia un taxi autonomo per quei Paesi che per primi creeranno leggi che autorizzeranno le auto senza conducente.