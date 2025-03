Le mani sulla coppa

Ascolta ora 00:00 00:00

It's coming home. Sta per arrivare e Federica Brignone se la andrà a prendere in America. La coppa del Mondo overall, il trofeo che solo lei ha già saputo vincere era il 2020 - fra la ladies della valanga rosa, è vicinissima. Ieri, in gara due, in un superG super corto e super insidioso, Federica Brignone ha centrato un'altra magia 37sima vittoria, 10 sigillo stagionale -, una doppietta che sarebbe quasi una vittoria in condominio perché ad 1/100 sorride, sportiva ed ironica, anche Sofia Goggia con Romane Miradoli terza a 5/100. Il cielo è molto, molto azzurro sopra La Thuile anche se si sta rannuvolando: con Fede davanti di 382 punti quando mancano 4 gare, la matematica parla di 18 punti. Sono quelli che mancano a Fede per avere la certezza che stavolta quel coppone lo solleverà davvero e non lo riceverà per posta, come nel 2020, causa pandemia. Lara Gut Behrami, infatti, ci ha provato ed ha chiusa quarta a 35/100, ma non è bastato. Il primo a suggellare il valore dell'impresa è Flavio Roda, presidente della Fisi: «Brignone e Tomba hanno la stessa determinazione», dice lui serio, mentre alle spalle si consuma un siparietto fra Fede e Sofi, per via di quel centesimo come già a Garmisch in discesa, a fine gennaio. «Brutta s, adesso arrivo e ti lavo con lo champagne», promette Goggia e Brignone: «Scusa!». Scene di un'amicizia diversa che si chiama, innanzitutto, rispetto. «Volevo vincere in casa dice Brignone l'ho fatto, sto vivendo un sogno, ma ci sono ancora tante partite aperte».

Già, perché in Usa Fede arriverà con doppio pettorale rosso: tre gare per vincere la overall, considerando che «non penso che Gut farà lo slalom», dice la valdostana. In palio, su piste un poco misteriose per tutte, però, c'è anche la discesa con Brignone (384) su Huetter (368) e Goggia (350). Il superG? Sarà ancora sfida fra Fede e Lara divise da 5 punti, con Goggia un centinaio di punti indietro, ma pronta a difendere anche questa piazza d'onore. E che dire del gigante? Qui il match è un duello: Robinson ha 20 punti di Brignone. Questo potrebbe essere l'anno dell'en plein, inutile pensare che le Olimpiadi saranno fra un anno: chi vuole essere lieto sia.

Una medaglia olimpica non si scorda mai, specie se in casa, ma una coppa overall è per sempre. Rivincerla è leggenda. Tornando sul pianeta terra, o meglio uomini, ad Hafjell, in Norvegia, va in scena un gigante (Tv 9.30 e 12.30).