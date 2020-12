"Campionesse in pista, fuori..." Rissa tra Lucarelli e le sciatrici

" Chi vuole sciare merita di finire sotto la neve ". Con questa frase Selvaggia Lucarelli è finita al centro di una pesante polemica che, tra insulti e offese, ha coinvolto albergatori, maestri di sci e protagonisti della montagna. La presa di posizione della giornalista non è piaciuta neppure alle campionesse Sofia Goggia e Federica Brignone che, pur non mancandole di rispetto, hanno detto la loro. La conseguenza? Una rissa social.

L'indotto sciistico è uno dei comparti più colpiti dalle ultime restrizioni imposte dopo la seconda ondata di contagi da coronavirus. Gli sport invernali hanno subito una pesante battuta d'arresto in uno dei periodi più floridi dell'anno. Impossibile rimanere a guardare in silenzio mentre il Governo impone nuovi paletti per contenere la diffusione del contagio. La polemica di albergatori, gestori degli impianti e appassionati di sci sulla chiusura delleè stata repentina e accesa. Ad alimentarla ci si è messa anche Selvaggia Lucarelli che, attraverso un post social, ha detto la sua sulla questione, scatenando un'incredibile ondata di odio nei suoi confronti.

" Tutti quelli che hanno il problema del dove, quando, come andare a sciare con 700 morti al giorno meriterebbero di finire un paio di minuti sotto la neve, magari venuta giù da una grondaia molto grande. Così magari lo skipass finisce di essere la priorità di fine anno ". Un breve commento personale alla polemica del momento che l'ha fatta finire al centro delle critiche tra insulti, minacce e offese.