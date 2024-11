Quel burbero amico Fritz. Principe della racchetta che "odiava il tennis"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per essere uno che, parole sue, odiava giocare a tennis da ragazzino, non se la cava troppo male: Taylor Fritz, 27enne statunitense numero 5 al mondo, giocherà oggi la finale delle Nitto Atp. Sarà senza dubbio la partita più importante della sua carriera: senza dimenticare la recente finale degli US Open battuto da Sinner immaginarlo vincitore nel Torneo dei Maestri sarebbe suonato strano anche solo una settimana fa. E invece eccolo qui: Fritz è uno cui piace esternare le proprie emozioni, non si nasconde e non si vergogna di mostrarsi arrabbiato per un proprio errore o stupito per una magia dell'avversario. È successo per esempio più volte nel corso del match perso contro Sinner a inizio settimana: impassibile il Nostro, spesso imbufalito l'americano. Comunque sia, arrivato in finale dopo avere battuto il numero due del mondo Zverev (6-3 3-6 7-6): a sorpresa, ma meritatamente. Alla sua seconda apparizione alle Finals nel 2022 aveva raggiunto la semifinale eccolo a un passo dal bersaglio grosso.

Di sicuro non gioca per soldi, provenendo da una famiglia di grandi imprenditori: sua mamma Katy May è infatti la nipote e la pronipote dei fondatori della più popolare catena di grandi magazzini americani (il gruppo Federated, che comprende Macy's e Bloomingdales), oltre a essere stata la tennista numero 10 del mondo nel 1977. Taylor cresce così nel ranch di famiglia a Rancho Mirage, sobborgo danaroso di San Diego dove abitano anche Tiger Woods e Arnold Schwarzenegger: campo privato, dna perfetto per un atleta (193 centimetri, 86 chili), ereditato insieme al patrimonio di famiglia, Fritz a inizio carriera è stato anche allenato da papà Guy, coach professionista che la mamma ha sposato dopo essere già convolata a nozze due volte.

Lui ama fare il modello e ha già alle spalle un matrimonio fallito (con un figlio): da quattro anni fa coppia con l'ex modella e attuale influencer Morgan Riddle, conosciuta su una app di incontri che fa un tifo sfegatato da bordo campo. Come a Wimbledon, quando aveva fatto arrabbiare proprio Zverev con una serie di commenti dalla tribuna: oggi, chissà.