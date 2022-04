"C'è chi porta cicatrici...". Lo sfogo di Bonolis dopo Juve-Inter. È polemica

“Mi auguro che a Torino proceda tutto in modo regolare… Arbitri? Dico che, ogni volta che affrontiamo la Juve, un piccolo dubbio mi viene. Mi auguro non sia così. E non è una cattiveria o una battuta, è una constatazione" , questo il pensiero di Paolo Bonolis ai microfoni de "l'interista" prima del derby d'Italia contro la Juventus. La sfida dello Stadium è stata vinta dai nerazzurri di Simone Inzaghi, non con poche polemiche da parte dei bianconeri, con il pubblico dell'Allianz che ad un certo punto ha cantato un coro "Solo rubare, sapete solo rubare", indirizzato all'Inter.

Massimiliano Irrati ha "accontentato" l'Inter e scontentato la Juventus con Bonolis che ai microfoni Radio Radio Lo Sport. "Sinceramente ho visto una brutta partita da parte di tutti. L’Inter ha giocato in maniera speculativa, la Juventus ha attaccato tirando però pochissimo in porta, e l’arbitro ha fatto più caciara che altro. Ci sono state decisioni arbitrali confuse e contorte. Match risolto da un episodio curioso", questo il pensiero del noto conduttore televisivo

L'affondo di Bonolis

Bonolis è poi entrato in tackle nei confronti della Juventus parlando del rigore concesso ai nerazzurri e non solo: "Il rigore per l’Inter c’era. Poi si è scatenata un’orgia davanti a Szczesny che ha portato alla ripetizione del rigore di Calhanoglu. I tifosi juventini sono arrabbiati? Posso capirlo, ma un’inca**atura ogni tanto non fa male. C’è chi porta cicatrici da decenni, quindi può anche capitare che la luna giri di traverso. Non è successo nulla di incredibile".

Uno dei derby d'Italia più avvelenati degli ultimi anni sta per andare ormai in archivio e potrebbe anche essere decisivo per le sorti del campionato con i nerazzurri ancora in lotta per lo scudetto con Napoli e Milan e con la Juventus definitivametne tagliata fuori. Come sempre, però, Bonolis si è mostrato pungente nei confronti della Vecchia Signora, sua vittima preferito a livello dialettico e di sfottò. Le parole del conduttore tv, naturalmente, non sono state prese bene dai tifosi bianconeri e sui social c'è chi ha preso le sue parti e chi l'ha criticato aspramente.