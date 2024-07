Cabal alla Juve. Inter beffata. Milan, Morata: "Ibra decisivo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il blitz di Cristiano Giuntoli ha permesso alla Juventus di strappare il difensore mancino Juan Cabal al Verona. Decisivo l'inserimento ieri pomeriggio del club bianconero, che ha alzato la posta in palio garantendo al club del Presidente Setti circa 10 milioni. Una cifra che la società nerazzurra era disposta a raggiungere come valutazione solamente con l'inserimento di una contropartita tecnica. E così il colombiano è pronto a prendere la via di Torino.

Contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione: 300mila euro in più di quanto gli offriva l'Inter (ieri 3-2 al Lugano con doppietta di Taremi), che sul piatto aveva messo un accordo di quattro anni. Insomma, l'offerta juventina è stata superiore sotto ogni punto di vista, permettendo di realizzare il sorpasso.

Chi invece è arrivato al traguardo senza intoppi last minute è il Milan, che ieri mattina ha confezionato e completato il colpo Alvaro Morata. I dirigenti rossoneri hanno attivato la clausola rescissoria da 13 milioni per portare il goleador a Milano dall'Atletico Madrid.

Intanto il capitano della Spagna Campione d'Europa in carica ha già rilasciato dolci parole verso i suoi nuovi tifosi: «Il motivo che mi ha convinto ad andare al Milan è stata fiducia ricevuta da Ibrahimovic, dalla squadra e dall'allenatore. Non vedo l'ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani. So che ho i migliori anni della carriera davanti e voglio andare in questo grande club che è il Milan».

La prima con la camiseta rossonera sarà il 13 agosto al Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. Per Morata contratto fino al 2028 con uno stipendio da 5 milioni a stagione. E non finisce mica qui: il Diavolo, infatti, vuole piazzare un altro colpo in attacco. Avviati i contatti per il panzer tedesco Niklas Fullkrug, che può lasciare il Borussia Dortmund dopo l'arrivo in giallonero di Guirassy dallo Stoccarda. Furlani e Ibrahimovic sono pronti a cogliere al volo l'occasione.

Idee chiare anche in casa Napoli: gli azzurri hanno bloccato da tempo Romelu Lukaku per rimpiazzare il partente Victor Osimhen. Il nigeriano può andare al PSG che però non intende pagare i 130 milioni della clausola rescissoria. Lavori in corso per trovare una quadra a cifre ben più basse (90 milioni). Nel frattempo De Laurentiis e Conte hanno incassato il si del belga per un triennale da 6,5 milioni a stagione. Big Rom vuole e aspetta solo il Napoli che prima però deve cedere il suo numero 9. Nel frattempo però il ds Manna si è portato avanti col lavoro, impostando una bozza d'intesa col Chelsea per 25 milioni.

La Roma, infine, ci prova per En Nesyri (Siviglia), cercato anche dall'ex tecnico giallorosso Josè Mourinho per il Fenerbahce.

