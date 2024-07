È il calcio l'unico sport da dilettanti ai Giochi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle Olimpiadi ormai pervase di professionismo, resta un solo vero sport da dilettanti, per giunta allo sbaraglio: il calcio. Lo sport degli stramilionari, della Fifa onnipotente che ci sta già programmando un Mondiale a 48 squadre e un Mondiale per club di cui per la verità non si è ancora capito né l'inizio, né la fine, ha debuttato sul palcoscenico di Parigi con una delle più grosse pagliacciate della storia olimpica. Roba quasi a livello del lancio del nano di 120 anni fa. Perché una partita finita dopo 16 minuti di recupero sul 2-2 e ricominciata due ore più tardi, dopo l'annullamento del gol del pareggio argentino da parte del Var più lento della storia (con a capo purtroppo l'italiano Valeri) è una cosa che non si è mai vista. Una cosa da circo come ha detto schifato il ct albiceleste Mascherano. Anche perché, oltre ai giocatori che si erano già scambiati la maglia, erano convinti che fossa finita in pareggio sia il pubblico che aveva ormai lasciato lo stadio di St.Etienne, sia quello che aveva seguito in tv ed aveva cambiato canale. Ma purtroppo, oltre a questa figura grossolana di cui l'imperatore Infantino dovrà rendere conto, il calcio ha portato subito alle Olimpiadi tutte le sue migliori specialità: inni fischiati (unica disciplina in cui accade sempre in ogni manifestazione), lancio di oggetti, invasioni di campo, ma soprattutto un côté di insulti razzisti, storiacce da spogliatoio di terza categoria, ripicche trasversali e persino complotti. Perché adesso l'Argentina ha fatto ricorso per l'epilogo allucinante della partita, ipotizzando che dietro l'assurda decisione ci sia la longa manus dei francesi, bersaglio dei cori razzisti argentini di cui sopra.

In ogni caso, se il calcio deve rimanere alle Olimpiadi (anche in questa versione under 23 con tre fuoriquota, che sembrava avere trovato un suo equilibrio), meglio che si dia una bella riverniciata. Altre discipline sono state messe alla porta per molto meno.