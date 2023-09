Quel calcio di qualità firmato Inzaghi-Pioli

Come in una grande commedia: dopo la sosta della nazionale, sabato 16 settembre, Inter-Milan. È il derby già in onda dopo tre giornate di campionato, entrambe a pieni punti in testa alla classifica, entrambe con un'offerta di gioco, di convinzione, di solidità e di alternative che fanno prevedere una stagione di nuovo illustre e corposa anche per gli impegni di champions league. L'Inter non ha subìto gol, ne ha segnati otto come il Milan, la lettera L, Lautaro-Leao, è la firma di due campioni, i numeri sono segnali importanti, confortati dalla qualità del football disegnato da Inzaghi e da Pioli. La Juventus ha vinto con il suo calcio farraginoso, zero parate di Perin, male Vlahovic, bene Pogba, bene anche il Lecce forse eccitato dalle parole del ds Corvino che ha spiegato al Fatto come i rapporti sessuali pre-gara siano positivi! Non sono positive le note di Garcia e del suo Napoli, al di là della sconfitta contro la Lazio, l'immagine dei campioni d'Italia, specie nella ripresa, dovrebbe preoccupare il tecnico che ha voluto modificare le abitudini tattiche della squadra, togliendo il ruolo di play a Lobotka. Va segnalata, nella vittoria laziale, la prestazione di Guendouzi a smentire le teorie di Sarri, un solo allenamento ma subito una presenza forte, di gamba e di personalità, i calciatori sono più importanti degli schizzi degli allenatori. Una breve sulla Roma, anzi su Mourinho, un cabotin lagnone e forse a fine corsa. Solite polemiche sugli arbitri che cercano di violare continuamente lo spirito del gioco, le nuove regole piacciono a chi vuole gestire il potere e non a rilanciare il gioco e tutelare la salute dei calciatori. Adesso entra in scena Luciano Spalletti, sabato dobbiamo battere la Macedonia del Nord, non sembrerebbe una grande impresa se non ripensassimo alla comica finale del saudita Mancini pre Qatar, proprio contro la nazionale macedone. Giocare per credere.