I rimedi di Giuntoli: Kolo Muani-Araujo

Cristiano Giuntoli è pronto a correre ai ripari per rinforzare la Juventus e provare a invertire la rotta. La stagione bianconera, infatti, sta prendendo una piena estremamente preoccupante e per questo motivo il dt della Vecchia Signora è al lavoro per regalare due nuovi difensori e una punta a Thiago Motta. Davanti fari puntati su Joshua Zirkzee (il preferito del tecnico italo-brasiliano) e Kolo Muani. Si cerca l'occasione più favorevole, possibilmente in prestito con diritto di riscatto. A meno che non arrivino offerte per Dusan Vlahovic, che è tutt'altro che incedibile. Anche perché il serbo difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026 e quindi se non a gennaio le strade appaiono destinate e dividersi a fine stagione. In difesa, invece, la Juve resta in pressing per Hancko (il Feyenoord vuole almeno 25 milioni), Antonio Silva (il Benfica per ora non apre al prestito con diritto di riscatto) e Araujo (il Barcellona potrebbe sacrificarlo). Proposto ai bianconeri e al Napoli Renato Veiga in uscita dal Chelsea. Il club azzurro però aspetta che Danilo si liberi dalla Juventus. Lavori in corso.

Restando in tema di difensori: l'Inter ha deciso di arrivare l'opzione di rinnovo per allungare il contratto di De Vrij, che resterà a Milano fino al 2026. No secco invece dei nerazzurri al tentativo della Roma per Frattesi, che è considerato incedibile da Marotta e Ausilio a meno di offerte shock da 40-45 milioni. Tradotto: il centrocampista resterà alla corte di Inzaghi.

Il Milan per il centrocampo corteggia Bondo (Monza) e segue l'evolversi della telenovela Dani Olmo-Barcellona.

Se alla fine lo spagnolo dovesse trasferirsi altrove in prestito per 6 mesi i rossoneri potrebbero fare un tentativo, anche se sul trequartista spagnolo c'è la concorrenza di mezza Europa (big inglesi in primis). Infine l'Atalanta, dopo il no del Genoa all'offerta di 18 milioni (bonus compresi) per Frendrup, ha messo gli occhi sul gioiellino del Lione Cherki. Gasp però vorrebbe pure una punta. Verrà accontentato?