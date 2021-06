Calhanoglu gela il Milan: "Firmo con l'Inter". Scaroni: "Nessun rimpianto"

Quello che sembrava un rumors di mercato si è ben presto tramutato in realtà: Hakan Calhanoglu lascerà dopo quattro anni il Milan e si legherà all'Inter con un contratto triennale. A dare conferma della chiusura dell'affare ci ha pensato il giocatore stesso che ai microfoni del portare turco Trt Sport ha spiegato: "Ho raggiunto un accordo con l'Inter, domani andrò a Milano per firmare il contratto".

Formalità

Domani Calhanoglu espleterà tutte le formalità del caso, tra cui le visite mediche, sottoscrivendo un triennale da cinque milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. L'ex Bayer Leverkusen lascia dunque il Milan dopo quattro anni difficili, intensi dove nell'ultimo anno era riuscito a essere il fulcro del gioco della squadra di Stefano Pioli. Il club di via Aldo Rossi ha fatto di tutto per trattenerlo ma i 4 milioni più bonus non sono bastati a convincerlo a restare in rossonero.

Nessun rimpianto

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ai microfoni di "La politica nel pallone" ha spiegato: "Calhanoglu all’Inter? Vale lo stesso discorso fatto er Donnarumma. Noi abbiamo fatto un’offerta, se poi lui trova altre soluzioni in cui viene pagato di più, è un professionista, buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto: ognuno è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c’è nessuna recriminazione".

Scaroni ha ribadito il concetto anche con Gigio Donnarumma che se n'è andato via a parametro zero come Calhanoglu: "Noi poniamo un limite al costo degli stipendi dei nostri giocatori. Oltre questo limite ognuno è libero di fare quello che crede. Abbiamo fatto un’offerta top a Donnarumma per quello che potevamo ma non è stato sufficiente. Ho letto poi che Gigio voleva uscire dalla comfort zone dopo tanti anni di Milan e mi sembra cosa positiva per un professionista che al Milan si è sempre comportato benissimo. E’ un ragazzo simpatico e solare che prosegue la carriera in un grande club, mentre il Milan ha trovato una eccellente soluzione per il portiere, quindi tutto bene".

