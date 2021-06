Calhanoglu: "So che vuol dire...". Scatta valanga di insulti

Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell'Inter, ora è ufficiale. Il turco dopo aver sostenuto le visite mediche di rito ha sottoscritto un contratto triennale dal 5 milioni di euro a stagione più bonus. Beffato il Milan che gli offriva un quadriennale da 4 milioni di euro più bonus per il rinnovo. Il club rossonero, per scelta, non si è più mosso di un centimetro decidendo di non rilanciare per convincere l'ex Bayer Leverkusen a restare.

"So cosa vuole dire essere qui"

Calhanoglu ha parlato ai microfoni della tv ufficiale dell'Inter mostrando tutta la sua soddisfazione per questo trasferimento: "Sono molto felice, so cosa vuol dire essere arrivato qui: un grande club, una grande squadra, una grande atmosfera. "Voglio vincere qualcosa in Italia, speriamo di riconquistare lo scudetto e fare grandi cose in Champions League".

Simone Inzaghi approva

Calhanoglu è stata un'opportunità di mercato importante per l'Inter che si è così cautelata dopo quello successo a Christian Eriksen. Simone Inzaghi, naturalmente, avrà avallato l'affare e lo stesso ex Milan ha affermato di aver già parlato con l'allenatore nerazzurro: "Ho già parlato con Simone Inzaghi, conosco il suo sistema di gioco e mi piace come mi ha parlato, ho sentito tante belle cose. Ci sono grandi obiettivi all'Inter e questo mi piace. Mi auguro un'annata senza infortuni".

Calhanoglu ha poi parlato delle sue caratteristiche tecniche: "Preferisco l'assist al gol, non sono l'egoista che vuole sempre segnare, metto davanti gli obiettivi di squadra. L'ultimo anno con Pioli mi sono trovato bene, ho giocato nel mio ruolo" . Il 27enne ex Milan ha infine confermato di aver parlato anche con l'ex Inter Emre Belozoglu: "Mi ha detto cose bellissime sull'Inter, mi ha detto di divertirmi".

Pioggia di insulti

Prima di postare la sua foto in maglia nerazzurra, Calhanoglu ha pubblicato un video con alcune delle sue azioni più belle con la maglia del Milan per ringraziare il club e i tifosi dei suoi quattro anni in rossonero.

Molti supporter del Diavolo, però, non hanno gradito il suo salto dall'altra parte del naviglio: "Ridicolo", "Questo vuole proprio gli insulti", "Grazie a te che ti sei tolto dai c..., pagliaccio", "Vai a fare in...", "Ne ho vista di gente stupida, ma tu con questo video li hai battuti tutti", "Ma vai a c..., mi auguro di vederti marcire in panchina", "Facevi meglio a stare zitto" e tanti commenti di questo genere. Una cosa è certa: con il ritorno del pubblico sugli spalti il derby si preannuncia infuocato per Calhanoglu che riceverà sicuramente un'accoglienza non propriamente piacevole da parte dei suoi ex tifosi rimasti feriti dal passaggio in nerazzurro.

