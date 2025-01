Aprilia, l'italiana con il n°1: Martin

Ascolta ora 00:00 00:00

L'inizio di una nuova era. È una stagione 2025 all'insegno delle grosse novità per Noale. Ieri, negli studi Sky di Milano, l'Aprilia ha svelato la RS-GP25, la moto di color nero con cui correrà il campione del mondo Jorge Martín, che ha scelto di mettere nella carena il numero 1 al posto dell'89. «Non ho avuto dubbi. Ho lottato tutta la mia vita per mettere questo numero spiega Martinator . Sarà bello averlo in Aprilia e sono felice di essere il primo a farlo. Sono nel posto giusto per fare grandi cose. Sarà una sfida avvincente». Con lui nel box ci sarà Marco Bezzecchi, un talento italiano che vuole ripagare la fiducia di un Aprilia Racing caratterizzata da una forte identità tecnica, orgogliosamente italiana. «Una bella emozione indossare questi colori racconta Bez , ho sentito amore dalla gente che ho incontrato in fabbrica a Noale». Confermato come test rider Lorenzo Savadori, che ha prolungato per altri 2 anni: «Ho iniziato nel 2015 e l'Aprilia è nel cuore, ormai».

L'altra novità in casa Aprilia è l'arrivo di Fabiano Sterlacchini, come direttore tecnico (al posto di Romano Albesiano, ora in Honda): «Tutte le aree della moto sono state migliorate dall'aerodinamica alla ciclistica, fino all'elettronica e al motore V4», rimarca. Per il team manager Paolo Bonora è «stato compiuto un grande sforzo da Aprilia per lottare al massimo livello». La gestione della squadra rimane nelle mani del Ceo Massimo Rivola: «Non potrei essere più orgoglioso dell'azienda. Abbiamo cambiato molto, i piloti e anche Fabiano. È l'inizio di una nuova era. Sarà una stagione motivante. Dobbiamo essere sempre competitivi, in ogni gara. Con due piloti così forti e talentuosi possiamo costruire qualcosa di speciale».

E un fiero Max Biaggi, ambassador di Aprilia: «È il team più forte che abbiamo mai avuto in MotoGp, che sarà da seguire anche per la lotta Pecco-Marquez. Un po' come in F1 con Leclerc che non avrà vita facile con Hamilton. I titoli mondiali pesano».