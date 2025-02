Walker e quelli che... debuttano nel derby

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia di Kyle Walker comincia dall'avversario più dolce della sua carriera, quello che lo riporta alla notte di Istanbul di due anni fa, in cui sollevò la coppa dei Campioni, seppur giocando solo nel finale. L'avventura milanista del terzino inglese comincia proprio dall'Inter, in un derby: esordio insolito, ma nemmeno rarissimo nella storia rossonera. L'ultimo caso nemmeno tanti mesi fa: quello di Luka Jovic nel tracollo Milan (1-5) del settembre '23.

Un anno prima è la meteora Lazetic a debuttare in un derby di coppa Italia, ma nel gennaio del '21, sempre in coppa, tocca a un altro difensore inglese il battesimo di fuoco: Fikayo Tomori entra al 20' al posto dell'infortunato Kjaer nella sfida che passa alla storia per il faccia a faccia tra Ibra e Lukaku, il rosso allo svedese e il gol partita di Eriksen su punizione al 97'. Tomori si prende gli applausi per un gran recupero sullo stesso Lukaku e dimostra di poter avere un futuro nella difesa rossonera.

Debutto milanista nel derby anche per un altro big di oggi, Theo Hernandez, che nel '19 sostituisce al 72' un disastroso Ricardo Rodriguez: in 20 minuti fa vedere le streghe a D'Ambrosio e da quel giorno si prenderà la maglia da titolare. Nonostante il ko per 2-1. Esordio con stracittadina anche per due portieri: Antonio Donnarumma (il fratellino) in coppa Italia nel '17, ultimo milanista a debuttare nel derby con una vittoria (1-0 ai supplementari) e per William Vecchi che nel '68 rimpiazza l'infortunato Cudicini al 75' e salva l'1-1 deviando sulla traversa un colpo di testa di Bedin. È l'unica presenza stagionale che gli vale uno spicchio di scudetto.

Ma debutto nel derby anche per Huntelaar (nel 2009), Chamot (nel 2000), Melli ('94), Cucchiaroni ('56) e soprattutto per Enrico Candiani (oltre tutto da ex) nell'incredibile Inter-Milan 6-5 del '49, segnando subito una doppietta nei primi 10 minuti. Inimitabile.