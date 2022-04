Di Canio punge Mourinho: "Impresa col Bodo? Squadra di salmonari..."

Paolo Di Canio attacca ancora Josè Mourinho. Che l'ex numero sette della Lazio non stravedesse per lo Special One era già emerso in un vocale su Whatsapp, inoltrato un po' troppe volte e subito diventato virale sul web la scorsa estate.

Fu quando la Roma, nella sorpresa generale annunciò l'ingaggio del tecnico portoghese, scatenando l'entusiasmo della parte giallorossa della capitale. "Il peggio che c'è in questo momento...è bollito. Terzo esonero in 4 anni, cacciato da tutte le parti". In sintesi era questo il pensiero espresso da Di Canio, parole che all'epoca avevano creato una vera e proprio bufera. Adesso arriva la nuova stoccata, nonostante negli ultimi tempi i risultati sorridano ai giallorossi e pare che finalmente Mourinho abbia trovato la chiave giusta per alzare il rendimento della squadra.

Ebbene su Sky Sport si parlava della crisi del calcio italiano. Ospite del Club condotto da Fabio Caressa, Di Canio prima è tornato sull'eliminazione della Nazionale dai Mondiali ad opera della cenerentola Macedonia del Nord, poi ha allargato il discorso alle coppe europee, dove la Roma è rimasta l'ultima rappresentante del calcio italiano dopo aver travolto nel ritorno dei quarti di finale i norvegesi del Bodo Glimt. L'ex capitano laziale prima ha difeso l'Inter ( "gli abbiamo fatto il pelo, ma è uscita giocando alla pari con il Liverpool che probabilmente andrà a vincere la Champions League. Questi sono i livelli da guardare" ) poi ha affondato il colpo sulla Roma.

Così ad un certo punto con la schiettezza che lo contraddistingue e rivolgendosì a Marco Bucciantini che difendeva il risultato di Mourinho giudicandolo come un successo prezioso per il nostro calcio, Di Canio è un fiume in piena: "Ci esaltiamo per la Conference League che tra l’altro è ancora tutta da vincere, visto che la Roma ora deve giocare la semifinale. Invece di parlare di Manchester City e Bayern Monaco, il Bodo Glimt... Ma vi rendete conto che il Bodo Glimt ha sette giocatori che scaricano il salmone al porto? Fanno i salmonari e nelle prime tre partite alla Roma hanno fatto dieci gol. È ridicolo celebrare la vittoria su di loro".

Uno sfogo che ha imbarazzato e anche divertito lo studio (Caressa si è limitato a sorridere, Marchegiani non è riuscito a trattenere una risata) ma che ha subito acceso discussioni roventi sui social. In fondo si sa il derby Roma-Lazio dura tutto l'anno.

Di Canio contro la Roma e Mourinho dopo la vittoria nei quarti di finale della Conference League contro il Bodo/Glimt pic.twitter.com/TP2evujLL6 — Ref Ref (@RefRef62623343) April 17, 2022

