"Hanno pagato la loro spocchia...". Così Capello asfalta i francesi

''In ginocchio contro il Belgio? Se la federazione dice di farlo. Ma sull'argomento non facciamo una bella figura'' . Lo ha detto Fabio Capello in una lunga intervista al quotidiano La Stampa.

Gli Europei 2020 entra nella fase decisiva della competizione con i quarti di finale in programma da domani 2 luglio. Dunque è già tempo di bilanci. Fabio Capello, in un'intervista al quotidiano La Stampa ha fatto il punto su quanto accaduto fino ad ora in campo: ''Cominciamo dalla Francia. Hanno pagato la loro spocchia, sentirsi fin dall'inizio i favoriti. Così hanno finito per non giocare mai di squadra convinti che i singoli prima o poi avrebbero risolto la partita o i problemi'' . Da valutare in maniera diversa invece il fallimento della Germania: ''Quello che capita a tante nazionali. Il ricambio non è riuscito, hanno dovuto richiamare i veterani ma il mix è fallito. Non ho nemmeno visto lo spirito solito, la Germania è stata davvero poca cosa''.

Fino ad adesso l'Italia ha vinto e convinto. Il nuovo ciclo azzurro entusiasma anche Capello: ''Questa Nazionale mi piace perché ci sono almeno 18-19 giocatori che assicurano lo stesso rendimento ma, contemporaneamente, sono in grado di cambiare lo spartito sul campo. Mi piace molto Berardi, è un giocatore intelligente, quando però entra al suo posto Chiesa il livello della Nazionale non si abbassa, cambia. E disorienta gli avversari che fin lì avevano preso altre misure'' . Indiscutibili i meriti di Roberto Mancini: ''Quello di aver visto qualità in giocatori altrimenti ignorate da altri. Abbiamo doti in tutti i ruoli, a centrocampo e sugli esterni. E parlo di esterni non di quinti, sesti o settimi...'' . C'è però un punto debole: ''Quando viene attaccata in modo aggressivo va un po' in difficoltà. Come è successo con l'Austria...''. Sulla decisione di inginocchiarsi contro il Belgio, Don Fabio è più caustico: ''Sono per la libertà di pensiero. Se poi la federazione dice loro di farlo...'' . Farlo solo perché lo fanno gli altri non lo convince affatto: ''Significa non ragionare con la propria testa. Diciamo che sull' argomento non abbiamo fatto una grande figura''.

Chiusura invece sull'Inghilterra, grande protagonista fino ad adesso dell'Europeo: ''Mi piace il dinamismo del centrocampo di Southgate e non pensavo avesse queste qualità difensive. E ha anche un buon portiere: visti i precedenti, non guasta'' . Gli inglesi non battevano la Germania in un torneo dal Mondiale '66. Capello che ha allenato l'Inghilterra sa cosa significa questa vittoria: ''Va oltre il campo, dà una spinta ulteriore a tutto l'ambiente. E non dimenticate poi la prospettiva di giocare le semifinali e finali a Wembley davanti a a sessantamila persone'' . Ecco una finale Inghilterra-Italia a Wembley non sarebbe proprio male.

