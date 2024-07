Capolavoro Musetti contro il nemico... Fritz

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata diversa dal solito nel Tempio del tennis. Sì, perché stranamente Giove Pluvio non ha fatto visita e si è potuto giocare senza la copertura del tetto sui due campi principali. Il sole ha fatto capolino per illuminare la scena e rendere omaggio allo splendido tennis messo in mostra da Lorenzo Musetti, che continua nel suo sogno a Wimbledon. Dopo aver sfruttato l'occasione di uno spicchio di tabellone dove i tennisti più qualificati sono usciti di scena prima del tempo, il toscano ha trovato il modo per mandare in confusione lo statunitense Taylor Fritz. Variazioni, tagli e accelerazioni a profusione nel tennis del carrarino per non dare mai all'americano una palla uguale all'altra e farlo giocare in prossimità della rete, una sorta di territorio dei coccodrilli per lui.

E così, con lo score di 3-6 7-6 (5) 6-2 3-6 6-1 si va in semifinale e soprattutto sarà rivincita contro Novak Djokovic, ricordando la sfida infinita della serata di Parigi, dove in cinque set Nole la spuntò di classe e di esperienza.

Si tratta della prima volta al penultimo atto in carriera di Lorenzo a livello Major ed è chiaro che il confronto con chi si è imposto in sette circostanze sui prati londinesi stuzzichi non poco. «Non ho parole è davvero difficile provare ad esprimere quello che sto provando in questo momento. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto. Pensare di poter giocare sul Campo numero 1 oppure sul Centrale e vincere è davvero un onore per me. Una partita fantastica. Fritz era in un ottimo momento di forma per cui sapevo che sarebbe stata davvero dura batterlo. Sono veramente felice per questa prima semifinale Slam. Nole? Lui conosce meglio di tutti campo e superficie. È una leggenda del tennis. Ci conosciamo bene e sarà una grande lotta. Io sono pronto. Amo queste sfide. Darò il 100% di quello che avrò a disposizione, poi vedremo», sono state le sue parole.

Il serbo avrebbe dovuto affrontare ieri Alex de Minaur, ma niente match. L'australiano ha rimediato un infortunio all'anca nella partita contro il francese Arthur Fils ed è stato costretto a dare forfait. In compenso il balcanico ha espresso non poca contrarietà in un'intervista rilasciata alla BBC in cui si è tornati nuovamente sulla polemica tra il serbo e il pubblico nel match vinto dal numero 2 del mondo contro Holger Rune. «Devo rispondere ad altre domande che riguardino ancora quanto ho detto quella sera o possiamo parlare di tennis?», ha dichiarato il campione di Belgrado. Djokovic, dunque, al prossimo turno senza aver giocato e opposto domani a Musetti.

L'Italia potrà sfoggiare due semifinalisti nei Championships, nella stessa edizione, cose che non si erano mai viste, ricordando quanto fatto da Jasmine Paolini che quest'oggi affronterà Donna Vekic per proseguire nella sua avventura britannica e mettere nel mirino la qualificazione alla seconda Finale Major consecutiva, dopo il Roland Garros.

In tutto questo, chi ha deluso, Jannik Sinner, ha annunciato ieri di non prendere parte al torneo di Bastad (Svezia) per riposarsi dopo i

problemi di salute manifestati nella sfida contro Daniil Medvedev e prepararsi al meglio alle imminenti Olimpiadi di Parigi. «Mi dispiace, ma ho bisogno di riposare per essere pronto nei tornei grandi», ha spiegato il numero 1.