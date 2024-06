Carletto nell'olimpo della cinquina mondiale

«Andiamo, giochiamo e divertiamoci». Con questa filosofia, rivelata ai giocatori prima d'ogni finale, e non solo finali, Ancelotti è diventato uno degli allenatori più vincenti nella storia calcistica. Anzi, il più vincente nelle coppe gestite dall'Uefa: ora sono 10, considerando la coppa Intertoto alla quale pare tener molto. Un bravo allenatore non campa solo di vittorie nelle coppe, però vincere aiuta a campar meglio. Magari a diventare una icona. E Carletto, da qualche tempo, sta già passeggiando sull'Olimpo: quello del calcio degli Dei. E forse sta cercando quale sia la poltrona a lui riservata. Ecco una domanda che cerca risposta. Secondo logica dei numeri il nostro si può accomodare nelle prime cinque poltrone. Qualcuno penserà addirittura nelle prime tre. Gli scettici penseranno fra i primi dieci. Non bisogna dimenticare, infatti, che in questi tempi ci sono più coppe e titoli da conquistare. La partecipazione è allargata rispetto a quando un solo club per nazione partecipava alla coppa dei Campioni. Partiamo dai successi europei: Ancelotti sta davanti a tutti con la forza dei numeri. Davanti a Guardiola, Alex Ferguson, Trapattoni, Sacchi, Zidane, Van Gaal, Bob Paisley, Nereo Rocco e Mourinho. Ma se teniamo sguardo più ampio e cerchiamo un Quid, qualcosa in più nato dalla testa di un tecnico, come non soffermarsi su Rinus Michels, l'uomo che ha cambiato la storia del calcio con la sua Olanda. Lui, più di Sacchi o Guardiola. Per altri versi vanno tenuti presente Ernst Happel, bestia nera dei tecnici italiani, che vinse due coppe dei Campioni con Feyenoord e Amburgo. E Brian Clough che portò al titolo inglese il Derby County e il Nottingham Forest. Con il Nottingham conquistò addirittura due coppe Campioni di fila. Insomma tecnici che non vinsero con gli squadroni. Se invece valgono i successi totali il primo posto tocca a sir Alex Ferguson (49 vittorie) davanti a Guardiola, Lucescu, Ancelotti e Valery Lobanovsky. Altri come loro, in tempi diciamo recenti, furono grandi: da Jock Stein a Ottmar Hitzfeld e mettiamoci Trapattoni e Lippi primo allenatore a vincere Coppa dei campioni per club e mondiale per nazioni.

Dunque la classifica? Ancelotti nei cinque, e primo nella coppa che gli piace tanto. Insieme a lui metteremmo Michels, primo su tutti a nostro gusto, Ferguson, Guardiola. Il resto se lo giochino Clough, Sacchi e Happel. Naturalmente ogni classifica è fatta per esser smentita.