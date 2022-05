Carnevali: "Milan più forte di tutti, ma non regaleremo niente...". Esodo rossonero al Mapei

Domenica ore 18, al Mapei Stadium, il Milan di Stefano Pioli potrebbe laurearsi campione d'Italia. Ai rossoneri manca un solo punto infatti per vincere matematicamente il 19esimo tricolore nella sua storia e davanti si troverà un Sassuolo motivato a far bene per chiudere in bellezza l'ennesima grande stagione. Lo stadio dei neroverdi sarà per intero o quasi colorato di rossonero visto che i tifosi del Diavolo hanno letteralmente preso d'assalto il sito web della società emiliana, polverizzando i tagliandi a disposizione in soli 20 minuti.

La febbre per il tricolore sta salendo ogni giorno sempre di più in casa Milan, con il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha fatto i complimenti alla squadra di Stefano Pioli: "Il Milan ha dimostrato di essere la più forte" , il commento del dirigente neroverde che ha poi avvertito: "Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti, le sue parole al Corriere della Sera, perché ha due risultati a sua disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari" .

"Io spero che la partita con il Milan arrivi e si concluda in fretta" , ha proseguito poi Carnevali. "Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. È bello che il campionato sia così avvincente fino alla fine" , il commento del dirigente del Sassuolo sull'accesa ed entusiasmante lotta scudetto tra le due squadre di Milano che ha infiammato la stagione 2021-2022.

Il dirigente del Sassuolo si è poi detto sorpreso dal Milan capolista visto che Inter e Napoli, a suo dire, avevano qualcosa in più rispetto ai rossoneri: " Sorpreso? Sì perché l’Inter e il Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. Però il Milan ha dimostrato nelle ultime quattro partite di essere davvero i più forti. Complimenti a Pioli per il lavoro che ha svolto.