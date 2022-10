Caro Boranga, sei la salvezza di tutti noi

Caro Lamberto, sono un portiere di 58 anni che, per il tuo 80esimo compleanno, brinda urlando: «Viva Boranga!». Non è piaggeria, bensì bieco opportunismo. Grazie a te, infatti, posso continuare a fregiarmi del glorioso titolo di «estremo difensore», riuscendo a zittire moglie (e figlie) che - nell'attimo in cui mi vedono mettere i guanti in borsa - mi trafiggono con la frase: «Ma dove vai? Guarda che hai la schiena a pezzi. Se poi ti fai male, non venire a piangere da noi...». Se non ci fossi tu, che ancora voli tra i pali alla bella età di 80 anni, purtroppo non avrei «armi» per ribattere alcunché. Ma visto che tu, dopo esserti inebriato in gioventù del profumo dell'erba sui prati di serie A, ora prosegui in vecchiaia a impolverarti sui campetti sterrati, mi consenti di tacitare consorte e prole con un salvifico: «E allora Lamberto Boranga che a 80 anni continua, imperterrito, a giocare?». Loro, poverine, ogni volta mi chiedono: «Ma chi è questo Boranga, che metti sempre in mezzo? Un tuo amico pensionato del Giornale?». E io, che seguito a spiegar loro (inutilmente, tanto non mi ascoltano): «Lamberto è sì un collega, ma non del Giornale. Ha giocato in serie A per tanti anni e, col Cesena, il 21 marzo del 1976, ha battuto perfino la Juventus». La famiglia è annichilita, al pari di tutti i parenti che cercano di impedire a noi mariti «over anta» di godersi il meritato calciotto. Per raggiungere lo scopo - cioè sgattaiolare di casa e raggiungere i compagni della varie Cialtron League sparse per il mondo - sarebbe inutile aggiungere ulteriori dettagli, come quello che oltre a essere un fantastico portiere ottuagenario, resti pure un ammirevole medico affezionato al camice bianco almeno quanto alla maglietta col numero 1 sulla schiena. Concludo quindi, confermandoti a nome di tutti i portieri vintage la nostra sempiterna riconoscenza. AUGURI!

Ps Se poi vorrai evitare di tingerti la chioma, ci farai ulteriormente felici. In caso contrario, ti vorremo bene comunque. Perfino coi capelli biondi.