Casini in Senato: "Sembriamo la Juve"

CR7 è forse allucinato per la sua magra stagione ma in United-Newcastle ha avuto una visione: il portiere Magpie stava per battere una punizione, lui gli sposta il pallone, lo infila a porta vuota e protesta pure con l'arbitro per il gol.

***

Gli studenti della quinta C del Liceo Darwin di Rivoli raccolgono le firme per esonerare Allegri fuori dalla porta della loro aula: a giudicare dal numero di autografi raccolti hanno partecipato pure gli ex alunni e qualche genitore.

***

La réclame si avvita alla tv commerciale, ma Dazn manda in onda uno spot dividendo lo schermo in due e silenziando Toro-Juve durante un corner.

Non proprio il momento giusto, e infatti dall'angolo successivo nasce il gol di Vlahovic.

***

La crisi della Serie A è economica prima che tecnica, dipende da quanto riusciamo a vendere i diritti all'estero ma, in una turno senza incombenze Champions, in Spagna c'era El Clásico Real-Barça e in Premier Liverpool-City, noi Spezia-Cremonese.

***

Pierferdinando Casini (nella foto) al Senato sull'opposizione: «È tutto paradossale. Sembriamo la Juventus».

***

Ambrosini a Radio Dj: «Nesta era molto apprensivo, nel Milan aveva terzini come Serginho e Cafù che andavano avanti e lui gli urlava Aho, ma ndo cazzo andate?!».

***

Io nostalgico? Del Bari in Serie A». Marcello Gemmato di FdI, Piazza Pulita.

***

Mangiante a Mourinho: «Ci è piaciuta molto la fase offensiva, soprattutto Belotti-Abraham». Mou: «Hai visto solo il secondo tempo? Sei arrivato in ritardo? Primo tempo un disastro».