L'Australia revoca di nuovo il visto: Djokovic rischia di essere bandito per tre anni

Per la seconda volta il governo australiano ha annullato il visto di Novak Djokovic. Secondo il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke, la decisione è stata presa "per motivi di salute e ordine pubblico, in quanto era nell’interesse della popolazione farlo" . Se Djokovic non impugnerà la decisione in tribunale, sarà immediatamente espulso dall'Australia.

La decisione

Ecco la dichiarazione del ministro Hawke: "Oggi ho esercitato il mio potere ai sensi dell’articolo 133C della legge sull’immigrazione per annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e ordine pubblico, sulla base del fatto che ciò fosse nell’interesse pubblico. Questa decisione ha seguito le ordinanze del Federal Circuit e del tribunale del 10 gennaio 2022, superando così una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli Affari interni, dall’Australian Border Force e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19. Ringrazio gli ufficiali del Dipartimento degli affari interni e dell’Australian Border Force che lavorano ogni giorno per servire gli interessi dell’Australia in ambienti operativi sempre più difficili".

Cosa succede ora

Questo significa che il campione serbo dovrà lasciare il Paese entro poche ore, a meno che i suoi legali non contestino la decisione e un giudice non stabilisca che può rimanere nella comunità mentre il caso viene ascoltato.

Al momento non è chiaro se le autorità federali abbiano intenzione di riportarlo al Park Hotel di Carlton, dove è rimasto accanto ai rifugiati detenuti fino a quando la Corte federale ha ordinato il suo rilascio lunedì.

Secondo quanto affermato dal 'Sydney Morning Herald', i legali di Djokovic avrebbero immediatamente impugnato la decisione. Se il caso dovesse andare in tribunale, la speranza è che il ricorso possa essere ascoltato in tribunale durante il fine settimana e finalizzata entro domenica, permettendogli così di giocare lunedì agli Australian Open.

La sua esenzione dall’obbligo di vaccinazione Covid per competere è stata approvata dal governo dello stato di Victoria e da Tennis Australia, l’organizzatore del torneo. Questo a quanto pare gli ha permesso di ricevere un visto per viaggiare. Ma l’Australian Border Force ha rifiutato l’esenzione e ha annullato il suo visto all’arrivo a Melbourne.

Djokovic ha trascorso quattro notti in detenzione in hotel prima che un giudice annullasse quella decisione, poi si è allenato al Melbourne Park per prepararsi al primo Grande Slam della stagione che comincia lunedì.

