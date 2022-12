La cassanata di Cassano: "Germania in finale"

Si è parlato molto dell'1-2 delle furie rosse col Giappone al sapor di biscotto, galletta o pan di Spagna. Ma se l'hanno fatto per il lato del tabellone di questa Francia, Luis Enrique da pasticcere è bocciato: la ciambella gli è venuta senza buco.

***

Su Sportmediaset servizio sul possibile ritorno in bianconero di Del Piero. E sentiamo «gli è mancata solo la Champions». Pinturicchio però l'ha vinta nel 1996, oppure la Uefa gli vuole togliere pure quella?

***

Ipronostici, si sa, li sbaglia solo chi li fa, ma Cassano ha un po' troppe certezze quando parla e dalla Bobo Tv aveva puntato forte sulla Germania: «Come minimo te la ritrovi in semifinale». Web invaso dalle sue clip, lo chiamano l'Oracolo di Bari vecchia.

***

Reazioni da bollino rosso dei media in Qatar sui tedeschi. Mano davanti la bocca in tv per coprire le risate da eliminazione, e fin lì ci sta. Sul web però hanno fatto battute tipo: Avevate la mano davanti e vi siete scordati di metterla dietro.

***

Caressa su Juve e Ferrari: «Due gruppi cambiano i capi». Zazzaroni la tira a Linus, Direttore delle radio del gruppo editoriale Elkann: «Non c'è due senza tre!». Radio Deejay.

***

Labiale di CR7 al Ct portoghese: «Hai sempre una fottuta voglia di sostituirmi, stai attento con me».

***

Stramaccioni commenta in Rai con forte tono romanesco, a un certo punto con la Polonia fa la voce di Giroud: «Guarda che gol che m'hai annullato!» e te lo fa sembrare pensante con la voce di Mario Brega.