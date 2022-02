Il "verdetto" di Cassano sul derby: "Potevano vincere 7-0..."

Dopo tante critiche all'Inter, nei mesi passati, Antonio Cassano è tornato ad elogiare i nerazzurri. Durante una diretta su Twitch nel classico appuntamento serale con la BoboTv, l'ex giocatore di Roma, Real Madrid e Sampdoria è tornato a parlare di derby incensando la squadra di Simone Inzaghi: "Forse a casa la partita non si vedeva tanto bene… L’Inter poteva vincere 7-0, dall’inizio alla fine. Ha preso due gol in 5 minuti, un black-out in cui hanno preso due gol causali, il primo dopo una ciabattata di Brahim Diaz e il secondo con Handanovic non bene sulla bella giocata di Giroud" , questo il commento di FantAntonio.

Un derby inspiegabile

Cassano non si spiega come l'Inter abbia potuto perdere un derby dominato, a suo dire, dall'inizio alla fine da parte dei nerazzurri con un blackout di tre minuti costato caro. "Anche nel secondo tempo, i nerazzurri hanno avuto 4-5 ripartenze sprecate. I rossoneri non hanno mai calciato in porta, tranne in quei 5 minuti. Diaz ha cambiato la partita? Tonali stratosferico? In questa partita non ho visto niente di questo. Nel primo tempo tutti i giocatori del Milan sono stati stritolati. Secondo tempo, tre minuti (70-75) e poi ancora solo Inter dal 75′ al 90′".