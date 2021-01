La profezia di Cassano sull'Inter e su Conte ​"Cosa accade se vince la Juve..."

Da "tifoso" a grande estimatore fino ad arrivare ad essere pungente, infastidito e perentorio: è stata questa l'evoluzione di Antonio Cassano in queste ultime settimane sia nei confronti dell'Inter che soprattutto di Antonio Conte. Durante la consueta chiacchierata su Twitch, sulla Bobo Tv, in compagnia degli amici Christian Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani, FantAntonio ha attaccato ancora una volta l'allenatore dell'Inter: "Non basta vincere per dire che sei un grande allenatore. Anche Valverde ha vinto con il Barcellona... Ribadisco: guadagna 12 milioni, 12!" , inizia così l'intervento dell'ex attaccante di Milan, Roma e Real Madrid.

Fuori dalla lotta scudetto?

Domenica sera a San Siro arriverà la Juventus di Andrea Pirlo che sfiderà l'Inter in un derby d'Italia decisivo per Cassano:

"Se l'Inter domenica perde con la Juve, esattamente come i bianconeri se avessero perso con il Milan, rischia clamorosamente di uscire dalla lotta Scudetto. Perché non sia mai che la Juve vince a Milano, i giochi sono finiti. Perché la Juve arriva, è lì. Poi c'è la Roma che ti passa, c'è l'Atalanta, che ha anche una partita da recuperare, il Milan va a Cagliari e può andare a +6. La Juve vincendo gli andrebbe due punti avanti. Se invece pareggiano, il Milan va a 43 e l'Inter a 38".

Il fallimento

Cassano ha poi continuato parlando di fallimento nel caso in cui l'Inter non dovesse vincere lo scudetto: "Per come la vedo io, l'anno scorso è stata fatta una buona stagione. Ma quest'anno è già stato fatto un primo massacro, uscendo dalla Champions giocando malissimo, con giocatori più forti di quelli dell'anno scorso" , l'affondo dell'ex attaccante di Sampdoria e Parma che ha poi parlato degli acquisti: "Dice che non gli hanno preso giocatori ma in realtà gli sono arrivati Hakimi, Vidal, giocatori di primissimo livello. Con la Juve che sta avendo grandissimi problemi io mi aspetto un'Inter a +5 o +6 sulla seconda. Io lì in alto mi aspettavo l'Inter, non il Milan. Conte è un grande allenatore, ma non lo sta dimostrando, perché quest'anno è obbligato a vincere, chi dice il contrario dice una cazz... Se non vince, deve andare via", la sentenza definitiva di FantAntonio su Antonio Conte e sull'Inter che ha però ancora tutte le carte in regola per potersi distinguere sia in Coppa Italia che in campionato mancando ancora 21 giornate al termine del campionato.

