Cassano silura Ancelotti: "Nessuno dice..."

Carlo Ancelotti ha vinto la sua quarta Champions League in carriera ed è l'allenatore italiano, e non solo, più vincente di sempre ma per qualcuno questo non basta. Ad Antonio Cassano, infatti, il gioco dell'ex allenatore di Milan e Juventus non piace affatto. Per FantAntonio, il Real Madrid ha avuto fortuna nel suo cammino europeo e ai microfoni della Bobo Tv su Twitch ha sentenziato : "Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2", ha attaccato il 39enne di Bari Vecchia.

Cassano ha poi commentato il gol che ha deciso la finale di Champions League in favore del Real: "Il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così, ma per quello che è il mio pensiero, mi pare evidente che abbia avuto fortuna nel cammino in Champions".

Cassano ha poi intrapreso una discussione animata con Vieri sempre in merito al gioco del Real Madrid: "Ci sono degli allenatori che lì hanno vinto coppe dei campioni e campionati e poi l’anno dopo sono andati a casa. Per farti capire, lì devi fare vedere il gioco bello. Quest’anno in Champions League non l’hanno mai fatto vedere Bobo, con una squadra del genere hai fatto ridere… poi dopo vinci la Coppa Campioni. Bravo, sei nella storia".