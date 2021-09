Cassano sbotta sull'Italia: "Lui non sa giocare a calcio..."

L'Italia di Roberto Mancini si è un po' inceppata e nelle utlime due uscite ha ottenuto solo due pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Tanti calciatori sono parsi appannati e stanchi e tra questi anche Ciro Immobile che ha ricevuto diverse critiche, anche ingenerose. Tra i suoi detrattori, naturalmente, anche Antonio Cassano non nuovo a critiche all'attaccante della Lazio. Tra le sue vittime anche Gigio Donnarumma e Romelu Lukaku.

Attacco frontale

Cassano non ha usato giri di parole per esprimere il suo pensiero nei confronti di Immobile e l'ha fatto su Twitch, alla Bobo Tv: "La Svizzera in difesa era talmente scarsa che è folle che l'Italia non abbia segnato. Immobile ha fatto 150 gol con la Lazio. Ma continuo a dire che non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha paura proprio. E quando gli dai palla non la vuole, gli scotta. Ciccio Caputo? Con lui giochiamo in sei…" , l'affondo di FantAntonio.

L'ex giocatore di Sampdoria, Milan e Inter ha poi continuato parlando della nazionale di Mancini: "L'Italia pratica un calcio meraviglioso, ma ci manca un 9. Con Lewandowski in attacco saremmo fortissimi, e chi ci batte più. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell'attacco", il pensiero del 39enne di Bari Vecchia sulla nazionale campione d'Europa che sta incontrando qualche difficoltà di troppo in questo girone di qualificazione a Qatar 2022.

Girone in salita

Le polemiche servono poco alla nazionale di Mancini che domani sera contro la Lituania dovranno tornare prontamente alla vittoria per non compromettere ulteriormente il cammino verso i mondiali in Qatar. C'è da conquistare tre punti sperando che la Svizzera non vinca anche perché gli elvetici hanno sì quattro punti in meno rispetto all'Italia ma con due partite in meno a registro. Chissà poi se sarà proprio Immobile a decidere la partita contro la Lituania anche se il commissario tecnico ha già fatto sapere che ci saranno alcuni cambi e molto probabilmente anche l'attaccante della Lazio subirà una turnazione fisiologica. I tre punti, però, diventano di fondamentale importanza per tenere saldo il primo posto ed evitare di dover affrontare poi un playoff che nel 2017 fu deleterio contro la Svezia che lasciò fuori la nazionale da Russia 2018.