Cassano svela: "CR7 mi ha fatto imbestialire...ecco perché"

Antonio Cassano scatenato alla Bobo Tv, su Twitch, nei confronti di Cristiano Ronaldo. FantAntonio ha infatti spiegato: "Mi ha scritto: 'Io ho tanti di quei soldi, ho fatto più di 750 gol, tu ne hai fatti 150'. Mi ha fatto imbestialire. Hai tutto, vivi sereno invece di vedere cosa dicono di te. Prendi esempio da Leo che se ne frega" . Il 39enne barese ha poi continuato entrando nello specifico: "Vedo un numero spagnolo e quattro messaggi lunghissimi. Dopo che io ho detto “di Ronaldo ce n’è uno solo, quello vero, e Messi è molto più forte di Cristiano Ronaldo”, mi ha scritto. Mi ha detto che io avrei dovuto avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto e per quello che lui rappresentava".

Fiume in piena

Cassano è entrato poi in tackle nei confronti dell'ex fuoriclasse della Juventus: "Siccome io non ho paura della verità e affronto il mondo intero, dal Papa fino all’ultima persona del mondo se esiste, gli ho detto 'Caro Cristiano Ronaldo se la mancanza di rispetto è dire quello che ho detto, allora ti sto mancando di rispetto perché ho detto la realtà dei fatti'" . L'ex Roma, Milan e Inter ha poi raccontato di aver telefonato a Gigi Buffon: "Ho chiamato Gigi Buffon e gli ho chiesto se avesse dato il mio numero a qualcuno. Mi ha risposto di averlo dato all’addetto stampa. E Cristiano Ronaldo mi ha inviato dei messaggi dicendo “io ho tanti di quei soldi, ho fatto più di 750 gol, tu ne hai fatti 150 soltanto in tutta la carriera".