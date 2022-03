"Mi risulta che il Milan...". Cassano fa il nome del nuovo attaccante

Antonio Cassano è un fiume in piena, come al solito. L'ex attaccante di Roma, Inter, Real Madrid e Sampdoria ha toccato diversi temi durante la consueta diretta sulla Bobo Tv, su Twitch. Il 39enne di Bari Vecchia questa volta se l'è presa con Massimiliano Allegri reo di non aver saputo valorizzare né Rodrigo Bentancur, né Dejan Kulusevski che stanno invece facnedo bene con il Tottenham di Antonio Conte. "Bentancur e Kulusevski? Solo uno come Allegri poteva non farli giocare. Adesso fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. E cosa dire su Alvaro Morata? Lo spagnolo è un campione, ma fa il terzino. A inizio stagione io scelgo tutta la vita Morata rispetto a Vlahovic" , questo l'affondo di FantAntonio.

L'ex Milan ha poi continuato punzecchiando ancora il tecnico livornese: "Ad Arthur ha fatto perdere la Nazionale, il Brasile. Vi posso dire che non ce l’ho con la Juventus e nemmeno con il suo allenatore. Ma a me piace vedere il calcio giocato in un certo modo. Vlahovic è arrivato con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente, nemmeno un tiro in porta. La fortuna della Juventus è che l’Atalanta è piena di problemi, altrimenti la Juventus farebbe fatica anche ad arrivare quarta”.

La previsione sul Milan e sull'arrivo di un attaccante

Cassano ha poi trovato il modo di parlare anche del Milan di Stefano Pioli che sta contendendo lo scudetto all'Inter di Simone Inzaghi e al Napoli di Luciano Spalletti. FantAntonio ha però voluto spostare l'attenzione sui prossimi acquisti del club rossonero: "Per quello che concerne il futuro della compagine rossonera, io sono convinto che al Milan servano almeno tre, quattro pedine. Mi sento di sbilanciarmi su uno dei prossimi acquisti: sarà con ogni probabilità un attaccante. Da quanto mi risulta la dirigenza del Diavolo ha preso Andrea Belotti, calciatore del Torino".

Il Gallo andrà in scadenza di contratto con il club granata il prossimo 30 giugno e pare proprio che non rinnoverà il suo contratto. Il 28enne di Calcinate è dunque pronto ad una nuova avventura dopo sette stagioni in granata con 109 reti in 242 presenze complessive. Belotti andrebbe certamente a svecchiare un reparto offensivo che annovera un over 40 come Zlatan Ibrahimovic e un over 35 come Olivier Giroud. Vedremo se la previsione di Cassano sarà stata reale oppure se si rivelerà una boutade di mercato che riaprirà il 1 luglio.