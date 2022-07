CDK sbarca a Milano. E ora il Milan sogna col nuovo De Bruyne

Missione compiuta. Il lungo inseguimento del Milan è arrivato al traguardo in maniera vincente. Charles De Ketelaere sarà un calciatore rossonero per 35 milioni di euro (32 di base fissa più 3 di bonus) più il 15% sulla plusvalenza generata da una futura rivendita: il Club Brugge ieri all'ora di pranzo ha accettato l'ultima offerta di Maldini e Massara, dando il via libera alla partenza del trequartista classe 2001, che per il secondo giorno di fila non si era allenato. Il segnale di una partenza ormai imminente come rivelato dal tecnico Hoefkens: «Un consiglio per lui? Deve continuare come ha fatto qui. Non si è allenato? Ha detto che stava diventando troppo per lui e non voleva farsi male». Parole al passato e indicative di come CDK ormai appartenga già al passato della società belga, in chiusura per Ekkelenkamp come sostituto. Il Milan aspetta il suo nuovo fantasista e sta già organizzando le visite mediche. L'ultimo step prima delle firme di rito sul contratto quinquennale da 2,2 milioni netti a stagione.

Un talento cristallino e luminosissimo che in patria considerano il nuovo Kevin De Bruyne. Accostamento importante e ingombrante dovuto alle capacità di CDK di giostrare in più ruoli su tutto il fronte offensivo: dietro le punte, esterno offensivo e anche attaccante all'occorrenza. Un'universalità alla KDB, anche se il classe 2001 ha caratteristiche più offensive. Nell'undici di Pioli potrà agire da sottopunta nel 4-2-3-1 o fare l'esterno largo a destra nel 4-3-3. Occhio però: De Ketelaere è un giocatore che si fa sentire anche in fase difensiva, dato che spesso rientra a metà campo per pressare gli avversari e aiutare i compagni nel recupero palla. Ecco perché i colleghi belgi lo hanno etichettato come tuttocampista.

E pensare che sarebbe potuto diventare un tennista: anche con la racchetta in mano, infatti, il giovane Charles se la cavava molto bene, tanto da essere considerato una promessa assoluta. All'età di 12 anni tra la pallina fluorescente e il pallone ha scelto il calcio, evolvendosi tatticamente negli anni. Partito difensore centrale per via della stazza e delle lunghe leve, nel corso degli anni è stato progressivamente avanzato (terzino sinistro e regista) fino al reparto offensivo. D'altronde quel ragazzino biondo che dribblava tutti e dotato di un sinistro chirurgico era sprecato nelle retrovie. Quella rossonera sarà la terza maglia della sua vita dopo quelle del Varsenare, dove ha tirato i primi calci, e del Bruges in cui è cresciuto e diventato grande. Milano lo aspetta ma CDK non sarà solo: ad accompagnarlo in questa avventura - oltre all'agente Tom De Mul (giocava con Ibra all'Ajax) che lui considera alla stregua di un fratello maggiore - la mamma (con cui rivede sempre e analizza le partite giocate) e la fidanzata Jozefien. La caccia alla nuova casa è già iniziata e il clan De Keteleare dovrebbe sistemarsi in zona City Life, anche se la mamma due settimane fa è già stata in gran segreto nel capoluogo milanese e ha visionato pure un appartamento al Bosco Verticale. In attesa del trasloco, il countdown per l'inizio dell'avventura milanista di CDK è già scattato...