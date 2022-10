"C'era fallo". L'ira della Juve su Orsato e polemiche dopo la gara col Milan

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto con merito per 2-0 contro la Juventus, ma i bianconeri hanno protestato in maniera vibrante in occasione del vantaggio dei padroni di casa arrivato in pieno recupero del primo tempo. Secondo i ragazzi di Massimiliano Allegri, infatti, la rete del Milan è viziata da un fallo netto di Theo Hernanez su Juan Cuadrado in avvio di azione.

La ricostruzione dell'azione incriminata

Minuto 45': Szczesny appoggia la sfera a destra per Cuadrado che viene contrato in maniera dura da Theo Hernandez: per Orsato è tutto regolare. L'azione prosegue con Danilo che mette la sfera in calcio d'angolo mettendo così fine a questa contestata azione. Dal corner ecco l'assist involontario di Giroud per Tomori che porta in vantaggio il Milan proprio sul gong della prima frazione.

Ma Orsato che nn va al var sul falletto a Cuadrado sai qualcosa ridicolo..... pic.twitter.com/3h9ys0WzPZ

— GOBBO 77 (@77Gobbo) October 8, 2022

L'intervento su Juan Cuadrado sembra essere irregolare ma in questi casi l'arbitro Daniele Orsato non può essere richiamato dal Var in quanto è stata una sua scelta di campo ma soprattutto l'azione si è poi interrotta con Danilo che ha messo la sfera in calcio d'angolo. Da segnalare l'ira da parte di molti giocatori della Juventus, in primis dell'esterno colombiano, con il capitano Leonardo Bonucci a cercare di calmare il compagno già ammonito ma accalorato per quanto accaduto poco prima di aver incassato il gol.

L'arbitro di Schio, però, non si è fatto per niente intimidire dalla proteste bianconere e dopo un check classico con il Var ha convalidato la rete del vantaggio rossonero. Secondo il direttore di gara, dunque, Theo Hernandez non ha commesso fallo su Cuadrado anche se riguardando l'azione sembra proprio che il francese abbia commesso fallo sull'esterno colombiano e l'azione andava dunque arrestata prima.

La classifica piange

La Juventus è ferma a quota 13 punti in classifica e ora rischia di finire a meno 10 dalla vetta della classifica se Napoli e Atalanta vinceranno rispettivamente contro Cremonese e alla rivelazione Udinese. Allegri non rischia il posto ma la situazione è davvero difficile in casa bianconera con le dirette concorrenti che spingono e con il concreto rischio non solo di non vincere lo scudetto, che ad oggi sembra un'utopia, ma anche di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.