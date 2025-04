Le certezze dell'Inter sul presente. Torna la ThuLa per la fuga scudetto

Ascolta ora 00:00 00:00

La partita è oggi, Parma-Inter. Per capire quanto conti, basterebbe dire che a 3 giorni dal Bayern, Inzaghi cala la ThuLa sul tavolo dello sprint scudetto. La Champions può aspettare perché il tecnico sa bene che è sul campionato che sarà giudicata la stagione dell'Inter. Il percorso in Europa è già positivo così e se proseguirà oltre i quarti, saranno altre lodi e altri soldi. Ma vincere lo scudetto è la base per evitarsi rogne, dentro e fuori dal club.

E perciò oggi gioca l'Inter migliore possibile, col recupero di Dimarco e Lautaro, non utilizzati col Milan, proprio perché Inzaghi li voleva in salute e soprattutto carichi per il Parma. Il rischio ha pagato, l'Inter è rimasta dentro al derby di Coppa Italia nonostante le 7 riserve impiegate all'inizio, e ora prova a mettere pressione al Napoli. Vincendo, si ritroverebbe con 6 punti di vantaggio e gli avversari attesi lunedì dalla trasferta di Bologna, che in questo momento definire insidiosa è persino poco.

Le squalifiche (oggi mancherà Barella) e gl'infortuni (sempre fuori Zielinski e Dumfries), hanno guidato le rotazioni di Inzaghi, che però finora è stato molto abile a gestire le risorse a disposizione, sollecitando nel modo giusto anche chi ha giocato di meno. La ritrovata brillantezza fisica di Calhanoglu è sotto gli occhi di tutti e a questo, oggi si può dire, hanno certamente contribuito le partite saltate a gennaio, per infortunio, nelle quali Asllani ha dato un contributo importante, per quanto inferiore a quello del titolare, imprescindibile sarto delle due fasi del gioco nerazzurro. Proprio sul ruolo del pilota sembra esserci l'unico dubbio di Inzaghi: Asllani avrebbe giocato in Coppa Italia, se non si fosse fatto colpevolmente squalificare nel quarto contro la Lazio, per cui oggi ha qualche chance di cominciare la partita. Ieri, curiosa prova con Carlos Augusto a destra. Sulle fasce i titolari saranno Dimarco e Darmian, ma Zalewski e appunto il brasiliano entreranno certamente nel secondo tempo.

Inzaghi sfiderà per la prima volta Cristian Chivu, uno di quelli del triplete, ma soprattutto allenatore della Primavera dell'Inter fino alla scorsa stagione, uno che quindi ha visto molto da vicino come Inzaghi prepara le partite.

Anche al suo Parma servono punti, impegnato com'è nella lotta per evitare la retrocessione, e per l'Inter vincere potrebbe essere più complicato di quanto lascerebbero intendere sia la classifica sia la partita di andata a San Siro (3-1 facile). Di certo, l'operazione Bayern scatterà per l'Inter solo dopo le ore 20 di stasera.