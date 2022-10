Cosa serve a Inter, Juve e Milan per qualificarsi agli ottavi di Champions?

Quando mancano due partite alla fine della fase a gironi, quante possibilità hanno le squadre italiane di qualificarsi agli ottavi di Champions League? Dopo le prime quattro gare il Napoli, primo a punteggio pieno e già qualificato, può sognare di chiudere in testa e puntare a un ottavo di finale sulla carta abbordabile. L'Inter si è rilanciata dopo il doppio confronto col Barcellona, mentre le due sconfitte col Chelsea hanno complicato il cammino del Milan. Resta complicatissimo quello della Juventus, reduce dalla clamorosa debacle col Maccabi.

Il Napoli si qualifica primo se...

Il Napoli è l'unica squadra italiana già qualificata agli ottavi. La squadra di Spalletti affronterà i Rangers in casa il 26 ottobre e infine il Liverpool ad Anfield. E proprio la sfida di Anfield potrebbe essere decisiva per il primo posto nel girone. Rispetto agli avversari Osimhen e compagni hanno anche il vantaggio delle tante reti segnate in Champions: un dettaglio non da poco. In ogni modo gli azzurri sono certi del primo posto in caso di vittoria contro i Rangers e pari o sconfitta dei Reds contro l'Ajax. Il Liverpool per passare agli ottavi come prima, dovrà vincere le due gare finali e sperare in un passo falso degli azzurri contro i Rangers.

Classifica Gruppo A: Napoli 12, Liverpool 9, Ajax 3, Rangers 0.

L'Inter si qualifica agli ottavi se...

Dopo il Napoli, l’Inter è la squadra più vicina alla qualificazione agli ottavi di Champions. Ai nerazzurri restano restano da giocare la gara del Meazza contro il Viktoria Plzen il 26 ottobre e la trasferta in casa del Bayern Monaco a chiudere il girone. Dunque, la squadra di Inzaghi raggiungerà gli ottavi se: vince almeno una delle ultime due partite; pareggia una delle due partite restanti e il Barcellona non le vince entrambe; le perde entrambe, ma il Barcellona ne perde almeno una.

Classifica Gruppo C: Bayern 12, Inter 7, Barcellona 4, Plzen 0.

Il Milan si qualifica agli ottavi se...

La situazione del girone E è quella più ingarbugliata. Il Milan giocherà le ultime due gare in casa dei croati della Dinamo Zagabria e a San Siro con gli austriaci del Salisburgo, contro i quali hanno pareggiato in trasferta (1-1). Quindi, la squadra di Pioli otterrà la qualificazione se: vince entrambe le partite rimaste; totalizza 4 punti nelle ultime due partite, a patto che il Salisburgo perda in casa con il Chelsea; perde contro la Dinamo Zagabria con un gol di scarto e batte il Salisburgo, a patto che il Chelsea vinca entrambe le gare rimaste; in tal caso, infatti, Milan e Dinamo si ritroverebbero entrambe seconde a 7 punti, con i rossoneri in vantaggio negli scontri diretti.

Classifica Gruppo E: Chelsea 7, Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4, Milan 4.

La Juve si qualifica agli ottavi se...

Resta appesa ad un filo il cammino in Champions della Juve, attualmente terza nel girone H con 3 punti, gli stessi del Maccabi Haifa, nei confronti del quale è in vantaggio solo per il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (vittoria 3-1 a Torino, sconfitta per 2-0 in Israele). La squadra di Allegri passa agli ottavi se: vince le prossime due partite (in casa del Benfica e a Torino col Paris Saint-Germain) e almeno una tra Psg e Benfica non va oltre il pari contro il Maccabi. In caso di arrivo a 9 punti insieme a francesi e portoghesi si terrebbe in conto la differenza reti che attualmente vede la Juve nettamente sfavorita (è a -2) rispetto a Psg e Benfica (entrambe a +2).

Classifica Gruppo H: Psg 8, Benfica 8, Juventus 3, Maccabi 3.

