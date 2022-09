Champions League, l'Inter batte 2-0 il Viktoria Plzen

L'Inter di Simone Inzaghi vince la prima partita stagionale in Champions League e lo fa convincendo e con autorevolezza. I nerazzurri hanno infatti avuto la meglio per 2-0 sul campo del Viktoria Plzen ma il risultato poteva essere decisamente più rotondo, ma le belle parate del portiere dei cechi Stanek e alcuni errori in fase offensiva non hanno permesso ai meneghini di rendere più netta la vittoria.

A decidere l'incontro ci hanno pensato il gol di Edin Dzeko, su assist di Joaquin Correa al 20' del primo tempo, con un bel destro finito in buca d'angolo alla sinistra del portiere e la rete di Denzel Dumfries siglato al minuto 70', su assist di Dzeko, al termine di una bella azione di contropiede.

L'Inter ha anche giocato in superiorità numerica per circa mezz'ora per via dell'espulsione di Bucha per un bruttissimo fallo su Nicolò Barella (l'arbitro aveva comminato il giallo al centrocampista dei cechi ma dopo aver rivisto le immagini al Var ha cambiato il colore del cartellino). I nerazzurri hanno dominato dal primo all'ultimo minuto anche se hanno dovuto attendere 50' per mettere il risultato in ghiaccio (unico piccolo appunto in una serata ottima per tutta la squadra).

L'Inter vince la seconda partita consecutiva tra campionato e Champions League, ma rispetto alla vittoria risicata contro il Torino di Ivan Juric, la squadra di Simone Inzaghi è sembrata più sciolta, con le gambe e la testa più leggere. Con questo successo prezioso i nerazzurri salgono così a quota 3 punti in classifica e agganciano Barcellona e Bayern Monaco che alle 21 si affronteranno all'Allianz Stadium, ultimi a zero punti i cechi del Viktoria Plzen.

L'Inter per passare il girone dovrà dare il massimo nelle due partite contro i blaugrana in programma tra il 4 e il 12 ottobre, quella di ritorno contro i cechi in programma il 26 ottobre e con Bayern-Inter il 1° novembre come ultimo appuntamento di questo ostico girone di Champions League partito male con la sconfitta contro i bavaresi nella prima gioranta ma diventato più dolce con la vittoria di questa sera contro il Viktorja Plzen.

Il tabellino

Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Sykora (71' Bassey); Chory (71' Jirka)

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (73' Calhanoglu), Brozovic (84' Asllani), Mkhitaryan (73' Gagliardini), Gosens; Dzeko, Correa (73' Lautaro Martinez)

Reti: 20' Dzeko (I), 70' Dumfries (I)