Champions League, il Napoli asfalta 4-1 il Liverpool. L'Inter cede 0-2 al Bayern

L'Inter non è ancora guarita e dopo le sconfitte subite contro Lazio e Milan perde anche contro il Bayern Monaco in Champions League. Se dal canto loro i bavaresi confermano la loro impressionante statistica in Champions League dove nelle ultime 18 stagioni consecutive ha sempre vinto la prima partita del girone segnando 45 reti e subendone solo due. Con il 2-0 di questa sera contro l'Inter diventano 47 i gol realizzati dai bavaresi che mettono insieme un'altra vittoria. Il Bayern hadimostrato di essere di un'altra categoria, ha disputato una partita impressionante per qualità, intensità di gioco e occasioni da rete costruite con Onana, scelto in una gara delicata come titolare da Simone Inzaghi, che ha evitato che il passivo fosse ben più pesante soprattutto nel primo tempo terminato con il punteggio di 1-0 frutto del gol di Sané.

Nella ripresa l'Inter ha giocato decisamente un match più intenso ma questo non è bastato per sovvertire le sorti dell'incontro con l'autorete di Danilo D'Ambrosio che ha definitivamente tagliato le gambe ai padroni di casa e messo così in ghiaccio il risultato in favore del Bayern che ha comunque continuato a correre fino all'ultimo secondo di partita. I nerazzurri non sono ancora guariti e dopo la brutta sconfitta nel derby ecco un'altra gara persa, la terza in sei partite in questo avvio choc di stagione. Inzaghi nel finale ha cercato di preservare le forze in vista del campionato dato che sabato a San Siro ci sarà il Torino, molto in forma, di Ivan Juric.

Nell'altro match del girone il Barcellona ha asfaltato 5-1 il Viktoria Plzen grazie alla tripletta di Lewandowski e ai gol di Kessie e Torres. Prossimo impegno in Champions per i nerazzurri la trasferta in Repubblica Ceca martedì 13 settembre alle ore 18:45: servirà una vittoria per non compromettere già alla seconda giornata il sogno di staccare il pass per gli ottavi di finale in un girone oggettivamente difficilissimo.

Il tabellino di Inter-Bayern Monaco

Inter: Onana; Skriniar (71' De Vrij), D'Ambrosio, Bastoni (71' Dimarco); Dumfries (71' Darmian), Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu (82' Gagliardini), Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko (71' Correa)

Bayern Monaco: Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané.

Reti: 24' Sané (B), 65' aut D'Ambrosio (B)

Il Napoli di Luciano Spalletti è una meraviglia e delizia il pubblico del Maradona triturando letteralmente il Liverpool di Jurgen Klopp. 4-1 il risultato finale in favore degli azzurri grazie alla doppietta di Zielinski e alle reti di Zambo Anguissa e del Cholito Simeone. Di Diaz il gol della bandiera Reds con Osimhen che sul risultato di 1-0 ha anche fallito un calcio di rigore. Grandissima prestazione, ancora una volta, del neo acquisto Kvaratskhelia che per classe, qualità e inventiva sta davvero stupendo tutti a Napoli.

La squadra di Spalletti ha costruito la sua vittoria nel primo tempo grazie ad un 3-0 schiacciante che non lascia spazio ad alcuna interpretazione visto che il risultato sarebbe pure potuto essere più rotondo in favore dei padroni di casa che nella ripresa hanno prima segnato il 4-0 e si sono poi limitati a controllare la sfida. Ottima partenza per gli azzurri che salgono a quota 3 punti come l'Ajax che nell'altro match del girone ha vinto 4-0 contro il Glasgow Rangers.

Il tabellino di Napoli-Liverpool 4-1

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Diaz

Reti: 5' e 48' Zielinski (N), 21' Anguissa (N), 44' Simeone (N), 51' Diaz (L)