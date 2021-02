La Champions su Mediaset fino al 2024

La musichetta della Champions continuerà a risuonare in chiaro. Zampata di Mediaset nella bagarre dei diritti tv calcistici. Il Biscione si è accaparrato, infatti, l'esclusiva per trasmettere fino al 2024 la miglior gara di ogni turno di Champions League dalla fase a gironi fino alla finalissima del torneo. La massima competizione europea per club rimarrà dunque in chiaro per i prossimi 3 anni all'azienda di Cologno Monzese, che si è garantita l'ulteriore bouquet di 104 gare in diretta streaming play. In pratica tutte le gare della competizione si potranno vedere sul web ad eccezione di un match, quello del mercoledì che resta in esclusiva ad Amazon. Le sfide in streaming saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari.

Un orgoglio per la holding italiana, che sarà l'unica a mostrare il grande calcio internazionale gratuitamente e senza abbonamenti, visto che l'Europa League sarà in esclusiva su Sky (avrà anche la Champions ad eccezione degli incontri del mercoledì targati Amazon). Il blitz Champions inorgoglisce l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che non ha nascosto la gioia per l'accordo raggiunto: «É una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all'investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League. In più chi lo desidera potrà anche estendere la visione ad altri 104 match di Champions in streaming pay sulle nostre piattaforme». Un colpo che conferma Mediaset tra i leader del settore dopo il boom di ascolti del Mondiale di Russia 2018 come sottolineato da Berlusconi: «La Champions darà un'ulteriore spinta alla nostra offerta online già leader tra gli editori tv».

Nei prossimi giorni verranno assegnati i pacchetti per il Mondiale 2022: Rai (offerti 135 milioni per 28 gare in esclusiva con diritto di prima scelta più semifinali e finale) e Amazon (le restanti 36 sfide con semifinali e finale in coabitazione) in pole.