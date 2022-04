"Che c...": la frase di Allegri un attimo prima del rigore

Al termine di Juventus-Inter, Massimiliano Allegri ha preferito glissare e non parlare dell'arbitraggio di Irrati ma durante il derby d'Italia l'ex allenatore del Milan è stato tarantolato per tutto il tempo, soprattutto al termine della prima frazione di gioco quando il direttore di gara ha deciso di punire con il calcio di rigore l'intervento imprudente di Alvaro Morata su Denzel Dumfries. L'ira del tecnico livornese si è scatenata, però, quando l'arbitro, su segnalazione del Var Mazzoleni, ha deciso di far ripetere il tiro dagli undici metri fallito da Hakan Calhanoglu per l'ingresso anticipato in area di rigore di Matthijs de Ligt. In quel momento Allegri si è arrabbiato moltissimo con la decisione dell'arbitro.

Max Allegri was not happy. pic.twitter.com/GPEwgh8GCc — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

L'ira di Allegri con il quarto uomo per la decisione di Massimiliano Irrati non è però giustificata anche perché il calcio di rigore non sarebbe dovuto fatto ripetere perché Irrati avrebbe dovuto convalidare direttamente l'autorete scaturita dopo la parata di Szczesny. Al termine del match, però, l'ex allenatore di Sassuolo e Cagliari ha deciso di far rientrare nei ranghi la diatriba non protestando su quella situazione. In campo, però, il "Conte Max" non è riuscito a trattenersi visto che non ha solo preso di mira il quarto uomo Ghersini ma anche qualcuno della panchina dell'Inter urlando in maniera abbastanza eloquente: "Non è rigore, che c... dici".

Inzaghi pungente

Simone Inzaghi, invece, per una volta si è mostrato critico e abbastanza piccato davanti alle telecamere per commentare la partita. Al tecnico nerazzurro non sono affatto piaciute le critiche ricevute da lui e dalla sua Inter nell'ultimo mese soprattutto e ai microfoni di Dazn ha fatto un parallelismo con il suo lancio della giacca con quello del collega Allegri: "Il rigore? Si c'era, era già gol sulla ribattuta perché non c'era niente su Calhanoglu. Ho lanciato la casacca e sono stato espulso prendendomi un pareggio".