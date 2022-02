"Che c...", "Deficiente...". Cosa è successo davvero a Vlahovic

"Che c...o guardi deficiente". È il labiale di Dusan Vlahovic diretto al difensore spagnolo, Raul Albiol: i due sono stati protagonisti di un accesissimo duello nei novanta minuti di andata di Villareal-Juventus.

Il debutto in Champions League non poteva essere migliore per Vlahovic. Nella prima partita della carriera nella massima competizione europea l'attaccante serbo trova un gran gol dopo appena 31 secondi di gioco che ha consentito alla squadra di Allegri di passare subito in vantaggio.

Nonostante abbia trovato subito la via della rete, per l'attaccante bianconero non è stata per niente una serata facile. Con i pochi palloni giocabili arrivati dalle sue parti, Vlahovic è stato costretto il più delle volte a duellare da solo con i difensori del Villareal, finendo così sotto le grinfie di Albiol e Pau Torres.

La partita di Dusan è stata tutta lotta e sacrificio tanto che il centravanti serbo è stato protagonista di un vero e proprio duello rusticano con una vecchia conoscenza del campionato italiano, Raul Albiol. Sorpreso come i compagni di reparto dal guizzo dopo pochi secondi del nuovo sette bianconero, l'ex Napoli è salito di rendimento col passare dei minuti lasciando al suo avversario soltanto una buona occasione: quando nel finale di partita il serbo prova la conclusione a rete trovando una grande risposta di Rulli.

Il duello è andato avanti per tutta la partita e nella ripresa ha vissuto anche un piccolo momento di tensione. Il difensore del Villarreal rifila una inutile spallata a Vlahovic nei pressi della linea laterale con quest'ultimo che finisce a terra fuori dal campo. Il 22enne si rialza e inveisce con parole poco tenere nei confronti del suo marcatore che continua a guardarlo in malo modo. Il labiale non lascia spazio a dubbi: "Che c...o guardi deficiente" sono infatti le parole pronunciate dall'ex Fiorentina ad Albiol che risponde per le rime, riuscendo tuttavia a mantenere la calma.

Ma non finisce qui, i due continuano a guardarsi in cagnesco. Il serbo sembra molto nervoso, probabilmente per il gol del pareggio di Parejo ma anche e soprattutto per i pochi palloni giocabili ricevuti. Gli scontri verbali lasciano spazio a quelli di gioco, duri ma allo stesso tempo leali. Davvero difficile stasera per Vlahovic affrontare un difensore arcigno come lo spagnolo, ma nonostante ciò la nuova stella della Juve riesce a mettere il suo marchio sulla partita, con un gol che può essere fondamentale in chiave qualificazione.

A fine partita Albiol ha dichiarato: "Vlahovic? fortissimo" , dandosi quasi appuntamento per il ritorno all'Allianz Stadium quando si ritroveranno faccia a faccia. Ne vedremo sicuro delle belle.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?